Rotswand stort in en verplettert toerist op strand in Californië kv

03 augustus 2019

04u09

Bron: Reuters, ANP 0 Op een strand in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië is een vrouw om het leven gekomen, nadat een deel van de rots achter het strand afbrokkelde en op haar belandde. Vier andere mensen raakten gewond.

Het ongeval gebeurde aan het Grandview Surf Beach in Encinitas. Een van de gewonden is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, een ander liep ernstig letsel op en twee andere strandgangers raakten lichtgewond.

Het strand werd gesloten voor bezoekers. Reddingsteams met honden doorzoeken het puin om er zich van te vergewissen dat er zeker geen andere slachtoffers meer bedolven liggen. Met airbags en zwaar materieel worden de grote stukken rots geruimd. Ingenieurs en bodemexperts zijn ter plekke om te onderzoeken of de klif verder gevaar vormt voor andere bezoekers of voor de woningen op de rand ervan.



De autoriteiten delen mee dat de rotswand wel vaker afbrokkelt en dat strandgangers gewaarschuwd worden om op een veilige afstand te blijven.