Rosemarie raakte zwaargewond bij schietpartij Las Vegas en mag 1 jaar later eindelijk naar huis Joeri Vlemings

30 september 2018

10u26

Bron: KTNTV 2 Morgen is het 1 jaar geleden dat een schutter vanop de 32ste verdieping van het Mandalay Bay-hotel minutenlang het vuur opende op 22.000 festivalgangers in Las Vegas. Balans: 58 doden. Rosemarie Melanson was een van de slachtoffers die overleefden, maar ze was er wel heel erg aan toe. Bijna een jaar lang verbleef ze in het ziekenhuis en moest ze verscheidene operaties ondergaan. Nu is ze eindelijk weer thuis.

Het is een pijnlijke verjaardag morgen, die van de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de VS. Stephen Paddock (64) schoot op 1 oktober 2017 rond 22 uur vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay in Las Vegas zijn automatische wapens leeg op de menigte beneden hem. Daar vond het countryfestival Route 91 Harvest plaats, waar 22.000 muziekliefhebbers op af kwamen. Er vielen 58 doden en meer dan 850 gewonden.

Onder hen ook de zwaargewonde Rosemarie Melanson. Ze werd geraakt in haar romp. De kogel doorboorde haar long, slokdarm, maag, milt en lever. Deze maand ging ze al voor de twaalfde keer onder het mes. Ze lag het afgelopen jaar bijna de hele tijd in het ziekenhuis.

Maar woensdag zette haar man, Steve Melanson, op Facebook: "Het is nu officieel: Rosemarie is vandaag weer thuis." Ook haar dochter, Stephanie, postte het goede nieuws op Facebook. Zij had samen met haar zus Paige het festivalticket cadeau gedaan aan Rosemarie voor haar Moederdag. Zelf zei Rosemarie in augustus vanop haar ziekbed over haar herstel: "Ik ben tevreden omdat het niet zo veraf is en ik ook graag definitief zou willen herstellen, maar tegelijkertijd blijft die twijfel aanwezig".

Ook Chris Gilman, een vrouw uit Washington, was ernstig verwond. Ze kreeg een kogel in de rug die door haar long, milt en een nier ging, twee ribben brak en op twee millimeter van haar ruggengraat bleef steken. "Soms wil ik mij in de supermarkt omdraaien om te zien wie er achter mij staat", getuigt ze. "Ik probeer er tegen te vechten en te denken: 'Je bent in de supermarkt, er staat niemand met een wapen achter jou'. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik over mijn schouder heen moet kijken."

Ondertussen heeft het uitgebreide onderzoek geen motief van Stephen Paddock kunnen vinden. De feiten zijn wél bekend. Paddock vuurde 1.100 kogels af en had er nog 5.000 over in de twee hotelkamers die hij had geboekt. Zijn wapens en munitie kostten hem alles samen bijna 100.000 dollar (zo'n 85.000 euro). Maar nog veel méér geld stak hij in zijn gokverslaving: ongeveer 1,3 miljoen euro.