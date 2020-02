Rose was 14 toen ze beelden van haar verkrachting op pornosite zag belanden: “Ik heb levenslang gekregen” Sven Van Malderen

12 februari 2020

15u17

Bron: BBC 2 Machteloosheid, ongeloof en schaamte: met die gevoelens werd Rose Kalemba (25) geconfronteerd nadat beelden van haar verkrachting op de grootste pornosite ter wereld beland waren. Ondanks haar vele smeekbedes weigerde Pornhub het filmpje te verwijderen. Pas toen het meisje uit Ohio via een handige truc liet uitschijnen dat er een rechtszaak van zou komen, gingen de beheerders overstag. Intussen waren de verschillende filmpjes al honderdduizenden keren bekeken. In een longread van de BBC vertelt Kalemba nu over de haast uitzichtloze strijd die ze al die maanden moest voeren en welke mentale impact die lijdensweg op haar had.

Kalemba deed vorig jaar op haar blog de nachtmerrie uit de doeken die haar in 2009 overkomen was. Haar verhaal ging onverwacht viraal, meteen kreeg ze ook tientallen reacties van meisjes die hetzelfde meegemaakt hadden. Het besef groeide: haar getuigenis had wel degelijk nut, ze kon lotgenoten een hart onder de riem steken.

Daarom neemt de jongedame ons nu nog één keer mee naar die vreselijke zomeravond, bijna elf jaar geleden. Kalemba was 14 toen, en zoals wel vaker ging ze net voor het slapengaan nog even wandelen.

Een man met een mes dwong haar in zijn wagen. Op de passagierszetel zat een jonge kerel die ze wel eens in het dorp gezien had. Ze reden met haar naar een alleenstaand huis en verkrachtten haar twaalf uur aan een stuk. Een derde dader filmde intussen al het geweld.

Messteek in been

Rose was in shock: ze had zware klappen gekregen en kon nog nauwelijks ademen. Haar linkerbeen schreeuwde het uit van de pijn na een messteek, haar kleren waren bebloed. Soms viel ze bewusteloos.

Op een bepaald moment toonde een van de daders op zijn laptop beelden van verkrachtingen op andere vrouwen. “De machtsstructuur was duidelijk: zij waren blank, de meeste slachtoffers hadden een donkerdere huidskleur”, aldus Rose. “Ze dreigden ermee mij te vermoorden. Ik besloot het gesprek met hen aan te gaan. Ik beloofde dat ik hun identiteit nooit zou verraden als ze mij vrij zouden laten. Ik zou zwijgen over wat er gebeurd was.”

Het wrede trio dumpte haar uiteindelijk in een verlaten straat, op dertig minuten wandelen van haar huis. De wonde aan haar hoofd bloedde nog fel, zag Rose in de spiegel. Ze kon dus niet anders dan tegen haar familie de waarheid te vertellen.

“Zelf om gevraagd”

“Mijn vader was de enige die mij troostte, hij verwittigde ook de politie”, herinnert de jongedame zich. “De andere familieleden die daar aanwezig waren, vonden dat ik er zelf om gevraagd had. Wat deed ik immers zo laat nog buiten? Dat was de enige vraag die ze zich stelden.”

In het ziekenhuis botste de tiener op een uiterst zakelijke dokter. “Hij straalde geen warmte of medelijden uit. De agent die mij kwam ondervragen, was zo mogelijk nog erger. Hij wilde weten of het niet gewoon een wild avondje met wederzijdse toestemming geweest was. Ik lag daar bont en blauw geslagen onder het bloed! Hoe kon ik in die omstandigheden nog een normaal leven leiden?”

Toen Rose de volgende dag het ziekenhuis mocht verlaten, probeerde ze zelfmoord te plegen. Haar broer vond haar nog net op tijd.

Nieuwe dreun

Enkele maanden later kreeg het meisje een nieuwe dreun te verwerken. Enkele klasgenoten deelden op MySpace een link die naar Pornhub leidde. Tot haar grote verbijstering vond Rose daar verschillende filmpjes van haar eigen verkrachting, met titels die niets aan de verbeelding overlieten: ‘huilende tiener krijgt klappen’, ‘tiener wordt gesloopt’, ‘bewusteloze tiener’,...

“Een van de filmpjes was al 400.000 keer bekeken”, herinnert Rose zich. “Hen bezig zien terwijl ik daar bewusteloos lag, vond ik het ergste van al.”

Het meisje besloot om er niets van tegen haar familie te zeggen, steun had ze immers toch amper gekregen. Maar de leerlingen op school, die hadden de confronterende beelden natuurlijk wel stuk voor stuk gezien.

Pesterijen

“Ik werd daardoor gepest”, aldus Rose. “Ze vonden dat ik een slet was en dat ik er zelf om gevraagd had. Sommige jongens moesten van hun ouders zelfs uit mijn buurt blijven. Het risico dat ik hen zou verleiden en daarna beschuldigen van verkrachting was te groot. Ach, het is altijd makkelijker om de schuld bij het slachtoffer te leggen.”

Rose mailde verschillende keren naar Pornhub met de vraag om die filmpjes te verwijderen. “Ik heb zes maanden lang gesmeekt. ‘Alstublieft, ik ben minderjarig. Dit was pure mishandeling’, schreef ik. Maar het mocht allemaal niet baten.”

“Telkens wanneer een onbekende oogcontact met mij maakte, vroeg ik me af of hij de video’s gezien had. Had hij er zichzelf misschien mee bevredigd? Ik voelde me niets meer waard. Thuis bedekte ik de spiegels met een deken omdat ik de confrontatie met mezelf niet meer aankon.”

Ingeving

En dan kreeg Rose plots een ingeving. Ze maakte een nieuw e-mailadres aan en deed zich voor als advocate die Pornhub voor het gerecht zou slepen. Binnen de 48 uur waren al haar filmpjes plots verdwenen.

Enkele maanden later zocht het meisje professionele hulp. Ze biechtte tegen haar psycholoog op wie de daders waren. Hij vervulde zijn deontologische plicht en verwittigde de politie.

Er kwam een proces, maar de daders kwamen er met voorwaardelijke straffen vanaf. Hun advocaten hadden met succes gepleit dat het minderjarige meisje ingestemd had met de seks. In plaats van verkrachting werd het een licht vergrijp. Rose en haar familie vonden niet meer de moed en de middelen om in beroep te gaan.

“Leek wel één grote grap”

Vader Ron vraagt zich na al die jaren nog altijd af wat hij beter had kunnen doen. “Die verkrachting heeft mijn dochter getekend”, stelt hij. “Ze begon te spijbelen op school en maakte nog amper haar huiswerk. En dat terwijl ze vroeger altijd schitterende resultaten haalde.”

“De hele wereld heeft haar in de steek gelaten. Het leek wel alsof dat misbruik voor iedereen één grote grap was.”

De pijnlijke kwestie rond Pornhub kreeg Ron pas vorig jaar te horen, nadat de getuigenis op haar blog viraal gegaan was. Hij heeft dus nooit geweten dat honderdduizenden mensen de verkrachting van zijn dochter gezien hebben en dat ze daarvoor op school zwaar gepest werd.

“We zeiden er niets van”

“Op mijn school zat ook een meisje dat constant gepest en in elkaar geslagen werd”, weet Ron. “We stonden er gewoon op te kijken en zeiden er niets van. Jaren later liep ik haar nog eens tegen het lijf. Ze dacht dat ik ook een pestkop was omdat ik het allemaal had laten gebeuren. Zo voelde de stilte voor haar aan.”

Was dit dan ook met Rose gebeurd? “Ja, maar op een nog veel grotere schaal. Zij kreeg nog eens af te rekenen met al die kwelduivels op internet.”

Lovende commentaren

Vorig jaar kreeg Pornhub nog lovende commentaar vanwege de financiële steun voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun poging om de bedreigde bijenpopulatie te redden. De pornosite werd in 2019 naar eigen zeggen 42 miljard keer bezocht, een vijfde meer dan het jaar voordien. Dagelijks gaat het om 115 miljoen bezoekers.

“Het is onmogelijk om Pornhub te ontwijken als je sociale media hebt”, stelt Rose. “Ze hebben zich uitstekend gepositioneerd, maar filmpjes met heftige titels staan nog altijd op die site. Wie weet dan of het om een echte verkrachting gaat of niet? De meeste slachtoffers zullen nooit weten dat ze daar te zien zijn.”

“We nemen nu onze voorzorgen”

Tientallen vrouwen én mannen lieten als reactie op haar blog weten dat ook zij ongewild te kijk gestaan hebben op die site. Het probleem lijkt dus nog lang niet van de baan. “Het verhaal van Rose dateert uit 2009. Toen was het bedrijf nog in handen van de vorige eigenaars. Hoe zij te werk gingen, weten we niet”, laat Pornhub zelf weten. “Nu nemen we onze voorzorgen om te voorkomen dat illegale inhoud online komt. We gebruiken speciale software dat elk nieuw filmpje scant op onregelmatigheden. Als er toch sprake is van misbruik, kan dat sinds 2015 rechtstreeks aan ons gesignaleerd worden.”

“Recht op vrije meningsuiting”

Toch wordt de surfer ook nu nog om de oren geslagen met ronkende titels als ‘Tiener misbruikt terwijl ze ligt te slapen’. “Alle vormen van seksuele expressie zijn welkom, zolang ze onze voorwaarden niet schenden. Sommige mensen zullen dit soort fantasieën ongepast vinden, maar er is een heel grote groep die daar wel haar gading in vindt. Het recht op vrije meningsuiting staat aan hun kant.”

In oktober werd een zekere Christopher Johnson nog gearresteerd nadat op Pornhub te zien was hoe hij een vermist meisje van vijftien jaar misbruikte. “De regel is om dat soort beelden meteen te verwijderen. En dat is dan ook precies wat we gedaan hebben”, verdedigt de beheerder zich.

Lotgenote

De BBC sprak ook met een vrouw die Rose gemaild had. Een video waarop te zien is hoe zij misbruikt werd, stond na al die jaren nog altijd op een kleinere pornosite. Op de mails die ze stuurde en de opmerking die ze onder het filmpje plaatste, was geen enkele reactie gekomen. Intussen waren de beelden wel gedownload en op andere pornosites te zien.

De advocaten van de website lieten in eerste instantie aan de BBC uitschijnen “geen weet te hebben van zo’n geval”. Toen de Britse omroep naast de link ook enkele screenshots stuurde, werd het materiaal wel verwijderd.

Verantwoordelijkheid

“Wat Rose in 2009 overkwam, gebeurt nu nog altijd op gratis pornosites. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet enkel om Pornhub”, stelt Kate Isaacs van Not Your Porn (een organisatie die pornosites onderzoekt; nvdr).

“Tegen de kleinere spelers kunnen we eigenlijk niets doen. Maar grote pornosites zoals Pornhub moeten wel verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Dat is nu niet het geval, ze vallen onder geen enkele wet.”

Wie in ons land wraakporno online zet, riskeert gevangenisstraffen van zes maanden tot vijf jaar. Als er minderjarigen bij betrokken zijn, kunnen de straffen in theorie oplopen tot vijftien jaar cel. Maar de platformen die dat soort materiaal verspreiden, ontsnappen dus meestal de dans.

Wraakporno

“Eigenaars van pornosites beseffen maar al te goed dat ze inhoud aanbieden die daar niet thuishoort. Helaas valt het onderscheid tussen acteerwerk en echt misbruik meestal niet te maken”, stelt Isaacs.

De vrouw bond de strijd met de pornogiganten aan nadat een seksfilmpje van haar minderjarige vriendin te zien was op Pornhub. “In de voorbije zes maanden hebben meer dan vijftig vrouwen in het Verenigd Koninkrijk mij gecontacteerd met hetzelfde probleem. Wraakporno zit nu eenmaal in de lift. In meer dan de helft van de gevallen dook weer Pornhub op als grote schuldige.”

“Krachtigste wapen van verkrachter is onze stilte”

“Sommige mensen denken dat wat tien jaar geleden gebeurde nu niet meer aan de orde is. Maar het tegendeel is waar, dat bewijzen de reacties op mijn blog”, beseft Rose. “En dat zijn dan nog westerse dames die toegang hebben tot sociale media. Wat met slachtoffers in het Midden-Oosten en Azië? Wie zal daar ooit weten dat beelden van hun misbruik gretig gedeeld worden?”

Rose ziet de toekomst intussen gelukkig wel rooskleurig in. Ze hoopt te trouwen met haar vriend Robert en ooit een dochter te krijgen. Haar hond Bella -een pitbull- houdt haar overeind. “Ik ben opgegroeid tussen de pitbulls. Ze hebben een slechte reputatie, maar in werkelijkheid zijn ze net heel lief. Ze reageren enkel agressief als ze mishandeld worden door mensen”, klinkt het fijntjes.

“Op heel veel vlakken heb ik levenslang gekregen. Als ik de groentewinkel binnenstap, bestaat het risico dat een van de klanten ooit mijn filmpje gezien heeft. Maar zwijgen wil ik niet langer doen. Het krachtigste wapen van een verkrachter is net onze stilte.”