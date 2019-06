Rory Stewart, de absolute tegenpool van Boris Johnson die het hem plots knap lastig maakt in strijd om Brits premierschap TT

12u44 0 Belezen, diplomatisch, beleefd, avontuurlijk, en toch ook een tikje mysterieus. In alles lijkt Rory Stewart de absolute tegenpool van Boris Johnson, die torenhoog favoriet is om de nieuwe Britse premier te worden. Veel kans dichtten de bookmakers hem de afgelopen dagen en weken niet toe, maar daar komt nu plots verandering in.

‘Rory wie?’, vraagt u zich misschien af. Geen erg, u bent alvast niet de enige. Tot voor een maand hadden zelfs nog maar weinig Britten buiten de politieke bubbel van Londen van hem gehoord. Stewart zit al wel sinds 2009 in het Lagerhuis en was al enige jaren onderminister, hij is pas sinds vorige maand ook effectief regeringslid geworden, als minister van Ontwikkelingssamenwerking onder Theresa May.

Veel kans leek hij dan ook niet te maken als kandidaat om zijn baas op te volgen in Downing Street 10, met kleppers als Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en minister van Milieu Michael Gove als tegenstanders. Maar kijk, na twee stemrondes zit Stewart nog altijd in de race terwijl vijf veel bekendere kandidaten al zijn afgevallen. Gisteren kon hij zijn stemmenaantal bijna verdubbelen en steeg hij plots van 19 naar 37 stemmen. Hij kreeg ondertussen de steun van vicepremier David Lidington, en er wordt gespeculeerd dat ook May hem steunt.

Revelatie

Stewart staat dankzij zijn goede prestatie plots volop in de schijnwerpers en lijkt dé revelatie van de verkiezing te worden. Hij presenteert zichzelf als het enige geloofwaardige alternatief in het veld vol “macho-politici”. Moed en durf heeft hij alvast: Stewart is de enige kandidaat die de huidige deal die Theresa May met de EU onderhandelde de best mogelijke vindt. Hij beseft dat opnieuw naar Brussel trekken voor onderhandelingen geen enkele zin heeft en sluit een brexit zonder akkoord radicaal uit. Ook een tweede referendum heeft volgens hem geen zin, een compromis is noodzakelijk.

In een debat zondag vergeleek hij de brexit-strategieën van zijn tegenstanders - om ter hardst ‘Leve het Verenigd Koninkrijk!’ roepen - met het maar blijven vullen van een vuilnisbak. “Als mijn vrouw me vraagt om er nog drie vuilniszakken bij te doen, terwijl hij al overvol is, heeft het geen zin om te zeggen: ‘Ik geloof in de vuilnisbak’. Het zal gewoon niet passen. En dat doen de andere kandidaten wel met de brexit. ‘Geloof in Groot-Brittannië!’, zeggen ze. Het is onzin.”

Wandeltocht door Afghanistan

Stewarts naar eigen zeggen realistische kijk op de brexit typeert hem: de 46-jarige politicus is een vat vol levenservaring. Geboren in Hongkong als zoon van een Britse diplomaat, studeerde hij net als Johnson en andere toppolitici op de prestigieuze kostschool Eton. Hij gaf al bijles aan de prinsen William en Harry en werkte na zijn afstuderen onder andere in Indonesië, Afghanistan en Irak.

Hij was er niet alleen als diplomaat voor de overheid aan de slag, ook werkte hij bijvoorbeeld ooit bij een ngo die instond voor de heropbouw van Afghanistan. In 2002, in volle oorlogstijd na de Amerikaanse invasie in het land, trok hij meer dan een maand alleen te voet door het land, waarna hij er een boek over schreef. Zijn tocht doorheen Afghanistan deed hij in het Verenigd Koninkrijk later trouwens nog eens dunnetjes over, door de grens tussen Engeland en Schotland af te wandelen, en ook die ervaring en gesprekken met anderen neer te pennen.

Stewart heeft dus wel wat ervaring met spreken met mensen, wat hij de laatste weken ook liet zien in weliswaar ietwat knullige maar daardoor zichtbaar authentieke filmpjes waarbij hij gewone mensen op straat aansprak over de brexit en hen vroeg wat zij ervan vonden.

Spannend

Toch blijft de strijd nog spannend en kan het elk moment ook gewoon gedaan zijn voor Stewart. Feit blijft dat hij ver achterligt op Johnson, die gisteren 126 stemmen haalde. Vandaag volgt de derde stemronde en valt sowieso de laatste kandidaat af, morgenvoormiddag volgt de vierde ronde en indien nodig stemmen de 313 parlementsleden namiddag nog een keer, tot er uiteindelijk nog twee kandidaten overblijven.

Stewart hoopt het tot dat allerlaatste duel te kunnen overleven, want dan zijn het niet enkel de Conservatieve parlementsleden die mogen stemmen, maar alle 160.000 leden. Vanmiddag meldden Britse media alvast dat Stewart gesprekken voert met Michael Gove om Johnson te proberen te stoppen.