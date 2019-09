Rookruimtes definitief verbannen uit Nederlandse horeca SVM

27 september 2019

11u18

Bron: Belga 0 Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden moeten definitief verbannen worden in Nederland. De uitzondering die nu nog bestond voor de horeca is ongeldig, oordeelde de Hoge Raad. Het rookverbod geldt daarmee per direct.

De zaak was aangespannen door de niet-rokersvereniging CAN. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde de uitspraak eerder al "dramatisch" voor cafés en discotheken met een rookruimte. De organisatie pleitte vorig jaar al voor een financiële compensatie vanwege de investeringen die gedaan werden.

Volgens KHN zijn er nog tussen de 5.700 en 7.600 rookruimtes in de Nederlandse horeca. Zestig procent werd in 2009 of later gebouwd. In totaal is er tussen de 69 en 92 miljoen euro geïnvesteerd. Gemiddeld gaat het om 12.500 euro per rookruimte. Toch zijn er ook horecaondernemers die vóór het afschaffen van rookruimtes zijn.

Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Momenteel wordt er ook onder meer gesproken over een rookverbod op terrassen.