Rookmelding Brennertunnel blijkt vals alarm: niemand vermist of gewond

10u49

Bron: DPA 1 Twitter Op het moment dat de rookontwikkeling ontstond, waren er vijftien mensen aan het werk in de tunnelkoker. De reddingsoperatie die vandaag werd opgestart na een rookalarm aan de Brennertunnel, een spoortunnel in aanbouw onder de Brennerpas, is weer afgeblazen. Het ging om een vals alarm, zeggen de veiligheidsdiensten.

In eerste instantie had een woordvoerder van de Oostenrijkse politie in Innsbruck nog gemeld dat er drie van de vijftien arbeiders in de tunnelkoker vermist waren geraakt nadat er rookontwikkeling ontstond.

Maar intussen is die uitleg bijgesteld. De rookdetector heeft een vals alarm afgegeven en de achttien arbeiders die in de tunnel aan het werken waren, zijn allemaal gezond en wel, zo klinkt het. Een team van 45 reddingswerkers was ter plaatse gekomen.

De 'Brenner-basistunnel' moet Oostenrijk met Italië verbinden. Het wordt met een lengte van 64 kilometer de langste spoortunnel ter wereld. Het einde van de werken is voorzien in het jaar 2026.

