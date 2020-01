Rook van Australische bosbranden bereikt Zuid-Amerika kv

Bron: Reuters 0 Rook van de aanhoudende, verwoestende bosbranden in Australië is over de Stille Oceaan naar Zuid-Amerika gewaaid. Mogelijk bereikte de rook ook Antarctica. Dat bericht de Wereld Meteorologische Organisatie van Verenigde Naties vandaag.

De voorbije dagen kleurde de lucht boven de Nieuw-Zeelandse stad Auckland al fel oranje, maar ondertussen kreeg zelfs de hemel boven steden in het hart van Chili een grijze kleur en werd de zonsondergang in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires bloedrood.

“De branden hebben geleid tot een gevaarlijke luchtkwaliteit, die een invloed heeft op de volksgezondheid in grote steden in Australië en zich verspreidt naar Nieuw-Zeeland, en stuurden rook duizenden kilometers ver over de Stille Oceaan naar Zuid-Amerika”, vertelde WMO-woordvoerster Clare Nullis in Genève tijdens een persconferentie. De rook heeft “waarschijnlijk” Antarctica bereikt, voegde ze eraan toe.



Bij de branden, die ondertussen al maanden aanhouden in Australië, kwam al 400 megaton koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Bovendien leiden de branden ook tot de productie van erg schadelijke stoffen. Dat bericht het Copernicus-programma van de EU vandaag. Op Nieuw-Zeelandse gletsjers werd ondertussen een bruine roetaanslag waargenomen. Dat kan er volgens het programma mogelijk toe bijdragen dat ze sneller afsmelten.