Roofdierexperts: "Cheeta's Beekse Bergen hadden het op Frans kindje gemunt" Ton Voermans Maarten van Ast

11 mei 2018

13u09

Bron: AD.nl 0 De jachtluipaarden die een Frans gezin beslopen in het Nederlandse safaripark de Beekse Bergen hadden het op het kind gemunt. Dat zeggen roofdierexperts. In de Nederlandse Tweede Kamer wordt verontwaardigd gereageerd op het incident.

De bloedstollende beelden (vooral vanaf 2:05) laten zien hoe de cheeta's in het bijzonder gericht zijn op de vrouw met een kind op haar arm. "De cheeta's zagen met name het kind als prooi", zegt roofdierenverzorgster Daphne Pels van de Nederlandse Stichting Leeuw. "Je ziet hoe de jachtluipaarden rond hun prooi draaien en inschatten wat de risico's en kansen zijn.'' Grote katten zullen ook altijd eerst de kleine zwakke prooien pakken. Bij de groep Fransen was dat het kind. "Een volwassen persoon kan gevaarlijk zijn voor een roofdier, maar een kind is een prooi. Dat is de reden dat bij onze opvang nooit kinderen achter de schermen mogen komen."

"Bizar veel geluk gehad"

Ook Parkmanager en biologe Wineke Schoo van Burgers' Zoo denkt dat de cheeta's het op het kind gemunt hadden. "En niet om te spelen. Een kind is klein. Een mooie prooi, te vergelijken met een reebokje in het wild. Deze mensen hebben bizar veel geluk gehad. Als ze bij de leeuwen uitgestapt waren, was het heel anders gelopen." Een leeuw is veel sterker en zwaarder dan een cheeta en had zich ook op de volwassenen gestort. "Wat dachten deze mensen? Dat het een soort huisdieren waren? Het zijn wilde beesten."

De Fransen stapten tot twee keer toe uit hun auto om foto's te maken en de dieren te beter te kunnen bekijken. De eerste keer houden de cheeta's zich koest, maar bij de tweede stop besluipen ze de nietsvermoedende bezoekers van achteren. Ze lopen naar de vrouw met het kind. Op de beelden is te zien hoe de vrouw bijna geïrriteerd weer de auto instapt om zichzelf en het kind in veiligheid te brengen.

Oliedom

Pels: "Tja, oliedom natuurlijk om uit te stappen. Cheeta's zien er knuffelig uit. Het zijn grote katten die ook gedomesticeerd kunnen worden. Dat is ook het beeld dat mensen van ze hebben. En met hun 50-60 kilo zijn ze niet zo imposant als een leeuw of tijger en misschien minder fel en agressief dan leeuwen en tijgers. Maar het zijn echt wilde roofdieren."

Het gedrag van deze mensen is het meest fascinerend. De cheeta's doen wat ze behoren te doen. Wineke Schoo

Ook Schoo heeft de beelden met verbazing bekeken. "Het gedrag van deze mensen is het meest fascinerend. De cheeta's doen wat ze behoren te doen."

Onverantwoord

In de Nederlandse Tweede Kamer is intussen verontwaardigd gereageerd op het incident. Er klinkt geen brede roep om extra veiligheidsmaatregelen. "Tegen zoveel domheid kan je je niet wapenen", klinkt het.

PvdA-Kamerlid William Moorlag zegt 'geschokt' te zijn na het zien van de beelden. "De koude rillingen lopen over m’n rug, vooral als je ziet dat een kind zo wordt blootgesteld aan het risico om verslonden te worden. Deze mensen nemen onverantwoorde risico’s." Hij krijgt bijval van onder meer de Partij voor Dieren, PVV en regeringspartijen CDA en VVD. "Je had er niet aan moeten denken wat er gebeurd had kunnen zijn", aldus VVD'er Arne Weveling.

Volgens Dion Graus (PVV) is het gezin goed weggekomen. Hij benadrukt dat door dit soort gedrag toegang met de auto tot het leeuwenverblijf al eerder is gesloten door het park. "Indien het incident daar was gebeurd hadden ze niet meer bestaan. Het jachtinstinct van de cheeta's werd slechts geactiveerd, ze zetten niet door. Leeuwen hadden dit wel gedaan." SP-Kamerlid Frank Futselaar noemt het een 'zeer zorgwekkend incident'. "Vooral omdat er een kind bij betrokken was."

Verantwoordelijkheid?

Op de vraag of Beekse Bergen maatregelen moet treffen, reageren de Nederlandse partijen verdeeld. "We moeten niet in de reflex schieten om meer regels op te leggen. Bezoekers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en dat was hier niet het geval", aldus Weveling (VVD).

Ook Graus (PVV) is kraakhelder: "Men wordt meerdere malen via diverse waarschuwingen gewezen op de verplichting van het gesloten houden van ramen en deuren. De schuld ligt geheel bij de oenen met het verstand van een poffertje en referentiekader van een bierviltje. Zulke mensen schieten ook tussen twee gesloten spoorwegbomen door."

Veiligheidsvoorzieningen

De PvdA legt de eindverantwoordelijkheid eveneens bij de bezoeker, maar ziet ook een belangrijke rol voor Beekse Bergen. "Je moet rekening houden met bezoekers die niet voorin de rij stonden toen onze lieve heer het verstand uitdeelde", aldus Moorlag. Het park zou volgens hem goed moeten nagaan hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden. "Denk aan het vergrendelen van deuren van de auto’s van bezoekers, zodat mensen niet ondoordacht kunnen uitstappen. Als je in de kermis in een attractie stapt, heb je ook veiligheidsvoorzieningen, op een bouwplaats moet je ook een helm dragen."

Moorlag benadrukt wel dat een waterdicht systeem niet bestaat. "Regels stellen is misschien de eerste reflex, maar als mensen zó dom zijn helpen die ook niet. Iedereen met een normaal gezond verstand weet dat dit niet kan."

Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel Arissen vindt dat bezoekers niet met hun eigen auto door het park zouden moeten kunnen rijden. "Dat ze in hun eigen auto kunnen rondrijden tussen de dieren en ondanks het verbod uitstappen, levert gevaar op voor zowel mens als dier." Overigens is de partij van mening dat dieren niet thuishoren in een dierenpark. "Door de onnatuurlijke huisvesting en hoge bezoekersaantallen komt dierenwelzijn al snel in het geding."