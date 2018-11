Ron en Mary na huwelijk van 66 jaar door ziekenhuis samengebracht om te sterven Naz Taha

09 november 2018

18u57

Bron: AD.nl 9 Een ontroerend tafereel in het Britse ziekenhuis Hull Royal Infirmary. Daar verhuisden de stervende Ron en Mary Bilton naar dezelfde kamer om zo hun trouwjubileum te kunnen vieren. Ze stierven kort na elkaar, nadat ze 66 jaar lief en leed hadden gedeeld.

Voor Ron Bilton (89) en zijn Mary (86) was het leven op. Hij had meerdere kwalen tegelijk, waardoor zijn organen het een voor een lieten afweten. Mary leed aan kanker. Toen Rons laatste uren eenmaal waren aangebroken, zorgde het ziekenhuispersoneel ervoor dat Mary zo snel mogelijk bij haar man kon zijn. Samen sterven was namelijk hun diepste wens.

Terwijl de toestand van haar man verslechterde, ging ook Mary achteruit. Zij overleed een paar dagen na haar man. Het koppel uit Barton nabij de noordoostelijke Engelse stad Hull werd kort na hun huwelijksdag samen begraven.

“Ze wilde zo graag zijn hand vasthouden”, vertelt een verpleegster aan BBC. “We waren allemaal aan het huilen toen meneer Bilton overleed, maar ook heel blij dat de twee samen waren.”