Rome legt Sea Watch 3 aan de ketting KVE

09 juli 2020

12u43

Bron: Belga 0 De Italiaanse kustwacht heeft het humanitaire schip Sea Watch 3 van de Duitse ngo Sea Watch aan de ketting gelegd. Het schip vertoonde bij een inspectie woensdagavond technische gebreken, aldus de Italiaanse autoriteiten.

In de tweede helft van juni redde het schip 209 migranten op de Middellandse Zee, tijdens drie operaties. De Italiaanse autoriteiten gaven het schip de toestemming om de migranten te laten ontschepen in Sicilië. Het vaartuig moest eerst in quarantaine, vooraleer het de haven mocht binnenvaren.

Inspecteurs van de kustwacht, "gespecialiseerd in de veiligheid van de scheepvaart", hebben daarop een controle aan boord uitgevoerd. "De inspectie bracht diverse ongeregeldheden aan het licht van technische en operationele aard", aldus de kustwacht. Die gebreken kunnen de veiligheid van het vaartuig, de bemanning en de mensen die aan boord worden gehaald, in het gedrang brengen, klinkt het nog.

De aard van de gebreken worden niet verduidelijkt. De kustwacht zei "enkele overtredingen van de regels voor bescherming van het zeemilieu" te hebben vastgesteld, opnieuw zonder details te geven.



Het schip kan pas uitvaren eens de ongeregeldheden zijn opgelost.