Rome laat twee reddingsschepen aanmeren

03 december 2019

23u31

Italië laat twee reddingsschepen van humanitaire ngo's aanmeren nadat er met de landen van de Europese Unie een akkoord werd bereikt over de verdeling van de migranten aan boord van de schepen. Rome gaf daarvoor vanavond groen licht, zo meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de Ocean Viking van de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen en de Alan Kurdi van de Duitse ngo Sea-Eye. De Ocean Viking nam eind november 60 migranten aan boord, die op zo'n 111 kilometer voor de Libische kust op een overvolle houten boot waren aangetroffen. Het schip mag aanmeren in de Siciliaanse haven van Pozzallo. De Alan Kurdi, met aan boord 61 migranten, kan terecht in de Siciliaanse haven van Messina. Dat schip pikte eveneens eind november een groep migranten op die in twee opblaasbare boten op de Middellandse Zee ronddobberden.

Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben aangegeven dat ze bereid zijn om een deel van de mensen op te nemen.



In september sloten Malta, Italië, Duitsland en Frankrijk een akkoord over een tijdelijk mechanisme om migranten die op zee worden gered, te spreiden. Het initiatief kwam er omdat reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen aangezien Italië en Malta hun havens pas wilden openen na concrete toezeggingen van andere lidstaten om een deel van de opvarenden over te nemen. Het nieuwe mechanisme moet zorgen voor een meer geordende aanpak en een automatische spreiding van de migranten voor de verwerking van hun asielaanvraag.