Rome is toeristische overlast beu en deze maatregelen moeten daar een eind aan maken Florian Van Impe

10 juni 2019

14u54

Bron: Independent 18 Rome is het wangedrag van de vele toeristen beu. Met een heleboel nieuwe regels hoopt het stadsbestuur die overlast eindelijk te beperken. En die maatregelen gaan tamelijk ver.

Mannen die topless door de straten van Rome wandelen, een liefdesslotje aan de bruggen hangen, ‘rommelig voedsel’ eten rond populaire toeristische attracties zoals de Trevifontein, het is vanaf nu allemaal verboden. De tuit van een openbare waterfontein mag je ook niet aanraken met je lippen en zelfs ‘stuiterende’ koffers met wieltjes of kinderwagens zijn op de Spaanse Trappen verboden. De autoriteiten van Rome dreigen ook met “zware boetes” voor degenen die in de fonteinen van de stad pootje baden of zwemmen.

De verkoop van “skip the line”-kaartjes bij enkele van de grootste attracties van Eeuwige Stad, zoals de Vaticaanse Musea en het Colosseum, zijn ook niet langer toegelaten. En de straatartiesten die zich verkleden als Romeinse centurionen rond toeristische hotspots en geld vragen voor foto’s, mogen zich vanaf nu ook aan een boete verwachten.

“Rome blijft gastvrij”

Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, vertelde het aan The Telegraph: “Rome is en blijft gastvrij, maar dat betekent niet dat we slecht gedrag en schade aan onze stad moeten tolereren.” Ze zei dat ze buitenlandse ambassades zou aanschrijven om hen te vragen de burgers bewust te maken van de nieuwe regels bij hun bezoek aan de stad.

“De oude regels zijn bijgewerkt om ze aan te passen aan de behoeften van een moderne samenleving”, voegde Marco Cardilli, adjunct-personeelschef en veiligheidsdelegatie van de raad van Rome, eraan toe.

Naar het voorbeeld van Venetië

De nieuwe regels van de stad volgen op de maatregelen van Venetië om de overweldigende populariteit van de stad als toeristische bestemming aan te pakken.

De campagne, #EnjoyRespectVenezia, die in de zomer van 2017 van start ging, schrijft dat toeristen er welkom zijn, maar alleen als ze zich aan de regels houden.

Bezoekers worden aangespoord om niet in kanalen te zwemmen, geen picknickaanslagen te maken op openbare plaatsen, te lang op bruggen te pauzeren, zwerfvuil te laten vallen, op banken te gaan staan of liggen, op monumenten en bruggen “liefdeslotjes” aan te brengen, op bomen, gebouwen en monumenten te klimmen, vogels te voederen, zich om te kleden in het openbaar, of in badkleding te zwemmen. Het is ook verboden om te veel lawaai te maken ‘s nachts of tijdens de siësta (13-15 uur).

Het overtreden van de regels kost je daar een flinke boete van maximaal €450.