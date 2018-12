Rolstoelschaap Yiannoula krijgt bij Maria een tweede leven in de Zeeuwse polder Orkun Akinci

28 december 2018

12u40

Bron: Trouw 0 Maria Moria heeft één levensdoel: hulpbehoevende dieren een zo fijn mogelijk leven bezorgen. Haar huisje in de Zeeuwse polder is letterlijk een beestenboel. Maar alle dieren zijn gelukkig.

Yiannoula heeft een rolstoel. En een eigen kamer. Dat klinkt allemaal misschien best normaal, ware het niet dat Yiannoula een schaap is. Hij kwam twee jaar geleden kreupel ter wereld in de bergen van Kreta en werd verstoten door zijn kudde. Einde verhaal zou je denken, want zoiets loopt alleen in tekenfilms nog wel eens goed af. Of je moet iemand tegenkomen die zijn leven volledig in dienst van dieren stelt. Maar waar zou Yiannoula nou zo’n persoon vinden?

