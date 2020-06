Rol van dragers zonder symptomen in verspreiding coronavirus: “40 procent van besmette inwoners in Italiaans stadje had geen symptomen” ADN

30 juni 2020

15u40

Bron: ANP 0 Meer dan 40 procent van de inwoners van een Italiaans stadje die waren besmet met het nieuwe coronavirus, had geen symptomen. Dat stellen wetenschappers in een studie die dinsdag in het gezaghebbende tijdschrift Nature is gepubliceerd. De bevinding wijst erop dat dragers zonder symptomen een grote rol zouden kunnen spelen in de verspreiding van het longvirus.

Het onderzoek is uitgevoerd in het Noord-Italiaanse stadje Vo’, nabij Venetië. In die plaats met 3.200 inwoners viel eind februari de eerste coronadode van Italië.

Lockdown

Nadat daarop een cluster van infecties werd vastgesteld, ging het stadje meteen in lockdown. Ook werd zo'n 85 procent van de inwoners getest. Uit die tests bleek dat 2,3 procent van de bevolking besmet was aan het begin van de quarantaine. Aan het eind was nog 1,2 procent geïnfecteerd.



Van de besmette inwoners vertoonde 42,5 procent geen symptomen.

‘Massaal testen en meteen isoleren’

De wetenschappers zeggen dat hun onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om op massale schaal te testen en besmette personen te isoleren. De besmette inwoners die geen symptomen vertoonden, hadden volgens de onderzoekers eenzelfde hoeveelheid virussen in hun lichaam als de coronapatiënten met symptomen.



"Zelfs dragers van het virus die geen symptomen hebben, kunnen dus bijdragen aan de verspreiding van het virus", aldus mede-onderzoeker Enrico Lavezzo van de universiteit van Padua. "Een drager zonder symptomen is niet bewust van de besmetting en kan, afhankelijk van zijn of haar levensstijl en beroep, veel mensen ontmoeten", aldus Lavezzo.

Een andere bevinding van de Vo’-studie is dat geen van de kinderen onder de 10 jaar besmet raakte, ondanks dat sommige van hen met besmette volwassenen woonden.

