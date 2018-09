Rohani, Poetin en Erdogan vatten topoverleg over conflict in Syrië aan TTR

07 september 2018

13u50

Bron: Belga 0 In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben de Iraanse president Hassan Rohani, de Russische president Vladimir Poetin en hun Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan vanmiddag hun topoverleg over het conflict in Syrië aangevat.

De drie leiders buigen zich over het lot van Idlib. De noordwestelijke provincie is het laatste rebellenbolwerk in het land en een grootscheeps offensief van de Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten lijkt nakend. De internationale gemeenschap, die met argusogen het overleg in Teheran volgt, vreest een humanitaire catastrofe.



Turkije, dat rebellengroepen in Syrië steunt, probeert al wekenlang via diplomatieke kanalen een aanval op Idlib af te wenden. Erdogan waarschuwde voor aanvang van de top voor een "bloedbad". Een offensief op Idlib zou "een catastrofe, een slachting en een humanitair drama" worden, aldus de Turkse president, die opnieuw pleitte voor een staakt-het-vuren.

Bondgenoten

Zijn Russische ambtgenoot Poetin wees er echter op dat Russische troepen aangevallen worden door de rebellen. "Dat kunnen we niet negeren", aldus Poetin, die ook waarschuwde dat de opstandelingen chemische wapens zouden kunnen inzetten.



Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. "Het bestrijden van het terrorisme is een onvermijdelijk deel van de missie die erin bestaat om Syrië terug vrede en stabiliteit te brengen. Maar deze strijd mag de burgers niet doen lijden of een politiek van de verschroeide aarde met zich meebrengen", zei de Iraanse president Rohani.

Voor aanvang van het topoverleg in Teheran voerden Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen opnieuw bombardementen uit op verscheidene plaatsen in Idlib, zo meldt het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten. Daarbij zou een hoofdkwartier van de islamistische alliantie Hayat Tahrir al-Sham vernield zijn. Die alliantie, die geleid wordt door een groep die banden heeft met al-Qaida, controleert grote delen van Idlib.