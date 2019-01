Roerige jaarwisseling in Nederland: vuurwerk eist twee levens, vreugdevuur slaat over op huizen en twee kinderen gewond nadat ruit sneuvelt door zware knaller mvdb en ib

01 januari 2019

06u10

Bron: ANP, AD, Belga 39 In Nederland is de jaarwisseling niet zonder incidenten verlopen. In een dorp in Friesland en in Enschede kwamen twee personen in de nieuwjaarsnacht vermoedelijk door vuurwerk om het leven: de politie onderzoekt beide zaken. In Breda raakten twee kinderen dan weer gewond toen een ruit door zwaar vuurwerk sneuvelde en in Scheveningen sloeg een vreugdevuur op het strand over op de huizen in de stad.

Even voor acht uur gisterenavond werden de hulpdiensten in het Friese dorp Morra in de gemeente Dongeradeel waartoe ook de stad Dokkum behoort, massaal opgeroepen voor een incident, waarbij een persoon om het leven gekomen was. Een omstander vertelde een aanwezige fotograaf dat hij vuurwerk op zich af zag komen en een enorme knal hoorde.

Hulpdiensten zijn aan de Achterwei in #Morra Daar is een persoon om het leven gekomen, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. De politie doet onderzoek ter plekke en heeft de directe omgeving afgezet. Politie Fryslân(@ polfryslan) link

Dat vuurwerk de oorzaak is van het overlijden, is nog niet officieel vastgesteld, maar er is wel ‘een sterk vermoeden’ dat dat het geval is.

Dode in Enschede

Rond een uur 's nachts liet de politie van Enschede (Overijssel) dan weer via Twitter weten dat ze in de Gerststraat een dode man hadden aangetroffen. De man is vermoedelijk bij een explosie omgekomen, aldus de politie:

Zojuist aan Gerststraat in #Enschede dode man aangetroffen. Is vermoedelijk omgekomen bij explosie. De politie is momenteel een onderzoek gestart. Politie Enschede(@ POL_Enschede) link

De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft sterk het vermoeden dat de man door vuurwerk om het leven is gekomen.

Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

Ruit gesneuveld door zwaar vuurwerk

In de stad Breda (Noord-Brabant) zijn gisterenavond twee kinderen gewond geraakt toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk. De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel van de kinderen. De politie heeft een persoon meegenomen en doet onderzoek. De omgeving rondom de woning is afgezet. Ook twee auto’s raakten beschadigd door het vuurwerk.

Vreugdevuur loopt uit de hand in Scheveningen

Het jaarlijkse “vreugdevuur” dat met oudejaar wordt aangestoken op het strand van Scheveningen (Zuid-Holland) is deze nacht uit de hand gelopen. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Getuigen meldden dat bij meerdere mensen haren en jassen spontaan vlam vatten door de hitte.

Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken. Volgens de brandweer zijn onder meer branden ontstaan in de duinen. Ook kwamen vonken van het zogenaamde ‘vliegvuur’ neer op daken en in tuinen in het dorp Scheveningen.

Den Haag - Als gevolg van het vlieguur dat vrij komt van de vuurstapels op het strand zijn branden ontstaan in de omgeving, waaronder in de duinen. Veel brandweereenheden ter plaatse. Boulevard is ontruimd. Meer informatie volgt. Brandweer Haaglanden(@ Brandweer_HGL) link

De boulevard bij Scheveningen werd vanwege de onveilige situatie ontruimd. Omdat het publiek niet wilde meewerken werd de Mobiele Eenheid van de politie ingezet. De brandweer concentreerde zich eerst op het bestrijden van de branden in Scheveningen zelf en het nathouden van gebouwen in de omgeving, zoals de Oude Kerk aan de Keizerstraat.

Op Twitter is te zien dat de brandweer massaal ter plaatse is en daken blust van onder meer een snackbar en de oude kerk, om te vermijden dat die in brand vliegen. De chaos is compleet, schrijft een lokale krant:

De chaos is compleet in #Scheveningen. Daken, tuinen en van alles staat daar in brand. pic.twitter.com/6c06lPEkK8 Redactie District8(@ RedactieD8) link

Rond drie uur ‘s nachts werd de vonkenregen minder, aldus de brandweer via Twitter, die rond dat tijdstip begon met het blussen van het vreugdevuur.

De bluswerkzaamheden zullen naar verwachting uren in beslag nemen. De brand wordt geblust met containers water die vanuit de haven van Scheveningen naar het strand worden gereden. Ook worden shovels ingezet. De brandweer waarschuwt voor mogelijke rookoverlast.

Omvang van schade onbekend

De exacte omvang van de schade is nog niet bekend, maar de boulevard van Scheveningen ligt alvast bezaaid met as. Ook vatten veel fietsen door het vliegvuur vlam. Niemand raakte gewond. De brandweer kon nog niets zeggen over hoe het vreugdevuur uit de hand heeft kunnen lopen. Weerdiensten waarschuwden eerder wel al voor een vrij krachtige westenwind bij de kust tijdens oud en nieuw.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken. De brandstapel in Duindorp leidde niet tot problemen.

Op sociale media is te zien hoe er op het strand een soort ‘vuurtornado's’ ontstaan:

Vuurtornados bij het #vreugdevuur in #Scheveningen. #denhaag pic.twitter.com/i3mi9R9hpe Stefan Dijkstra(@ stefandijkstra9) link

Zwaargewonde bij carbidschieten

Eerder vandaag raakte een man in de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) zwaargewond bij het ‘carbidschieten', een traditie waarbij een lege melkbus met water en een stuk carbid - een verbinding van koolstof en calcium - gevuld wordt. Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich een explosief gas dat met een klap explodeert waarbij het deksel van de melkbus honderden meters wegschiet.

Het slachtoffer schoot volgens de politie in het dorp Rutten carbid met een mesttank waarbij een explosie ontstond. De man belandde daardoor in het water, aldus de politie die nog onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

Bij bijna elke jaarwisseling in Nederland vallen er doden door het afsteken van vuurwerk. Vorig jaar kostte dit het leven aan een 39-jarige inwoner van Swifterbant (Flevoland). Het jaar daarvoor overleed een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) eveneens door vuurwerk.

Particulier vuurwerk

Ondanks dat er in verschillende grote Nederlandse steden (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) grote vuurwerkshows gehouden worden, kopen de Nederlanders aan het einde van het jaar massaal vuurwerk in en wordt er massaal particulier vuurwerk afgestoken.

Nederlanders kochten de afgelopen dagen voor 70 miljoen euro aan onder meer pijlen, cakes en potten om de viering luister bij te zetten.