Roep om strenge straf voor daders die Franse buschauffeur doodsloegen na discussie over mondmasker TTR

11 juli 2020

20u25

Bron: belga 11 De Franse premier Jean Castex heeft vandaag gezegd dat er hard zal worden opgetreden tegen de daders van een brutale aanval op een buschauffeur die naar verluidt niet had toegestaan dat reizigers opstapten zonder mondmasker.



De premier beloofde dat de rechterlijke macht de daders van deze afschuwelijke misdaad streng zou bestraffen. Hij reageerde zo op oproepen van politici om harde maatregelen tegen de aanvallers van de chauffeur. De buschauffeur, eind vijftig, werd aanvankelijk hersendood verklaard na de aanval in Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk. De voorbije week leefde het hele land in shock en verontwaardiging. De chauffeur is vrijdag overleden.

Volgens berichten in de lokale media had hij drie mensen afgewezen aan een bushalte in Bayonne, vlakbij de grens met Spanje, toen ze wilden opstappen zonder mondmasker. Een vierde man stapte in de bus en de chauffeur wilde zijn ticket controleren. De man beledigde daarop de chauffeur en viel hem aan en sloeg hem op het hoofd.

“Nachtmerrie”

De groep viel de bestuurder aan en schopte hem op zijn hoofd en zijn bovenlichaam. De aanvallers zijn vervolgens gevlucht. De chauffeur, Philippe M., was vader van drie kinderen. "Het voelt als een nachtmerrie", vertelde zijn vrouw Veronique aan de media. "Dat doe je niet zomaar om een buskaartje. Je vermoordt niemand gewoon."

Vier verdachten zijn gearresteerd. Een 22-jarige en een 23-jarige worden verdacht van poging tot doodslag, terwijl de andere twee verdacht worden geen bijstand te hebben verleend aan een persoon in nood.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin noemde tijdens een bezoek aan Bayonne vandaag de dood van de buschauffeur een "absoluut gruwelijke daad waar geen woorden voor zijn." "De vier daders moeten voor deze barbaarsheid streng worden bestraft", zei de burgemeester van Nice, Christian Estrosi.