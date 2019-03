Roep om Orban te bestraffen klinkt steeds luider binnen Europese Volkspartij AW

01 maart 2019

16u40

Bron: Belga 0 De roep om de Hongaarse premier Viktor Orban een sanctie op te leggen, weerklinkt steeds luider binnen de Europese centrumrechtse partijen. Gisteren vroegen CD&V, cdH en hun Luxemburgse zusterpartij CSV officieel om Orban en zijn partij Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten.

"Alle opties liggen op tafel. We zijn die momenteel aan het bespreken binnen de EVP", aldus Manfred Weber, fractievoorzitter van de EVP in het Europees Parlement. De EVP is de Europese alliantie van christendemocratische en conservatieve partijen.



"Met zijn verklaringen en affichecampagne heeft Viktor Orban de EVP aanzienlijke schade toegebracht. Daarom verwacht ik dat hij zijn excuses aanbiedt en zijn campagne stopzet", vindt Weber. De EVP-kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie is lid van de Beierse CSU, die samen met zusterpartij CDU een vooraanstaande positie bekleedt binnen de EVP.



Weber belooft "zeer binnenkort" concrete acties. Volgens een bron dichtbij de EVP-leiding hebben "minstens acht partijen" binnen de alliantie aangegeven dat ze een sanctieprocedure willen opstarten tegen Orban.

Oproep tot discussie

Behalve CD&V, cdH en CSV willen ook het Finse Kokoomus en twee Zweedse partijen dat de partij van Orban uit de EVP wordt uitgesloten. Rutger Ploum, voorzitter van het Nederlandse Christen Democratisch Appel (CDA), heeft laten verstaan dat zijn partij de oproep ondersteunt om “een discussie over Fidesz te lanceren." Ook het Portugese CDZ zou akkoord zijn om de kwestie aan te snijden.

Een procedure tot uitsluiting start officieel op indien zeven partijen uit minstens vijf landen zo'n verzoek indienen. De beslissing dient te vallen in de Politieke Vergadering, waarin de partijleiding, de leiding van de parlementsfractie en een vertegenwoordiger van elke nationale delegatie zetelt. Zij vergaderen voor aanvang van de Europese top van eind maart in Brussel.

Billboards en krantenadvertenties

Het debat binnen de EVP over de positie van Fidesz is opnieuw opgepookt met de lancering van een omstreden Hongaarse regeringscampagne vorige week. In billboards, paginagrote krantenadvertenties en een brief aan alle Hongaarse burgers claimt Orban dat het Europese migratiebeleid de nationale veiligheid aan het ondermijnen is. De campagne is opgehangen aan de beeltenis van Europees Commissievoorzitter én EVP-boegbeeld Jean-Claude Juncker.

