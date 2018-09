Roep om Joe Biden (75) als presidentskandidaat VS wordt luider Redactie

Bron: AD.nl 0 De Democratische politicus Joe Biden krijgt steeds vaker en indringender van supporters te horen dat hij zich kandidaat moet stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2020. Ze zien hem als de uitgelezen kandidaat om Donald Trump van een tweede termijn in het Witte Huis af te houden.

Op een vlucht van Washington naar New York stonden de passagiers onlangs in de rij bij de stoel van de voormalige vicepresident met vrijwel dezelfde boodschap: "Run, Joe, run. We staan achter je".

De 75-jarige Biden stond acht jaar lang president Barack Obama terzijde als vicepresident en was zeer geliefd bij een grote groep aanhangers. Zelf staat hij nog in dubio over een mogelijke gooi naar het presidentschap, maar hij luistert graag naar zijn aanhangers en hun wensen. Hij is er volgens vrienden en adviseurs bovendien van overtuigd dat hij Trump kan verslaan.

Welsprekend

Biden, die zelf een zoon aan kanker verloor, wordt geroemd om zijn welsprekendheid, inlevend vermogen en zijn menselijke betrokkenheid. Ook bij het afscheid van de Republikeinse Senator John McCain maakte hij weer indruk met zijn troostende woorden. Amerikaanse media denken dat die eigenschappen hem in 2020 wel eens in het Witte Huis zouden kunnen brengen.

Mensen die hem recent hebben gesproken, zeggen dat de running mate van Obama tot januari de tijd neemt om te bepalen of hij in is voor de Democratische nominatie. In 1988 en 2008 was zijn besluit positief, al trok hij zich bij de eerste gelegenheid terug uit de race wegens een deels geplagieerde toespraak.