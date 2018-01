Roep om aftreden Britse premier May steeds luider, maar: "Ik ben geen opgever" IB

31 januari 2018

02u45

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May heeft gereageerd op de oproep van critici om op te stappen. "Ik heb het al eerder gezegd. Ik ben geen opgever en er is nog veel werk te verzetten in de toekomst", zei ze tegen journalisten tijdens haar handelsmissie in China.

May reageerde daarmee op publicaties waaruit zou blijken dat partijleden van haar af willen. "Mijn werk is het verkrijgen van de beste deal voor de brexit en handelsverdragen met de rest van de wereld tekenen. Maar het gaat ook over onze binnenlandse agenda."