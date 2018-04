Roemenië volgt voorbeeld VS en verhuist ambassade naar Jeruzalem IB

20 april 2018

01u08

Bron: Belga 1 De Roemeense regering heeft beslist om zijn ambassade in Israël te verhuizen naar Jeruzalem. Dat zegt de leider van de sociaaldemocraten, die aan de macht zijn in Roemenië, Liviu Dragnea. Het EU-land gaat daarmee de Verenigde Staten achterna.

"De beslissing is genomen, de procedures beginnen", zei Dragnea op zender Antena 3. Een officiële mededeling van de regering is er voorlopig niet.

Volgens de leider van de sociaaldemocratische PSD, die een bepalende rol speelt in de regering, keurde de regering van eerste minister Viorica Dancila woensdagavond "een memorandum goed over het begin van de procedures om de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen". Desgevraagd weigerde de woordvoerder van de regering iedere commentaar. De regering keurde het document goed in afwezigheid van buitenlandminister Teodor Melescanu, die op bezoek is in Tunesië.

De president van de VS, Donald Trump, maakte ophef toen hij in december aankondigde dat de ambassade van de VS naar Jeruzalem zou verhuizen. Guatemala volgde een paar weken later. En nu zou dus ook Roemenië volgen, dat daarmee het eerste EU-land zou zijn. In december waren er daarover al geruchten.

"Enorme symbolische waarde"

Voor Dragnea heeft deze beslissing "een enorme symbolische waarde". "Israël heeft internationaal een grote invloed en is van grote waarde voor de Amerikaanse regering. Ik denk dat deze beslissing Roemenië erg ten goede zal komen."

Israël eist Jeruzalem op als hoofdstad, maar de Palestijnen beschouwen het oostelijke gedeelte van de stad als de hoofdstad van hun toekomstige staat. De Verenigde Naties erkennen de annexatie van Oost-Jeruzalem niet en beschouwen het als bezet gebied.

Het finale statuut van de stad moet onderhandeld worden door Israëli's en Palestijnen.