Roemenië getroffen door aardbeving van 5.8

kv

28 oktober 2018

02u43

Bron: Belga

0

Roemenië is vannacht getroffen door een aardbeving. De schok met een kracht van 5.8 werd in hoofdstad Bucharest gevoeld. Het is niet bekend of de beving schade heeft veroorzaakt en of mensen gewond zijn geraakt.