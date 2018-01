Roemenië heeft vrouwelijke premier en dat is een primeur EB

29 januari 2018

17u43

Bron: DPA 0 Voor de derde maal in net een jaar is vandaag in Roemenië een nieuwe regering ingezworen. Een primeur doorbrak de sleur: voor het eerst staat een vrouw aan het hoofd van een kabinet in Boekarest.

Het sociaaldemocratische Europarlementslid Viorica Dancila kreeg het fiat van het parlement, waar 286 leden ja stemden, 136 neen en één zich van stemming onthield. De regering-Dacila telt 27 ministers en is al de derde coalitie van haar PSD met de kleinere liberale partij ALDE sinds de verkiezingszege van de PSD in december 2016.

In het parlement kreeg de nieuwe regering ook het vertrouwen van de partij van de Hongaarse minderheid, de UDMR.

De 54-jarige Dancila treedt in de voetsporen van Mihai Tudose (juni 2017 tot januari 2018) en Sorin Grindeanu (januari 2017 tot eind juni). Haar voorgangers kwamen beiden in aanvaring met hun eigen partijvoorzitter, Liviu Dragnea, over de kwestie hervorming van Justitie. Dragnea mag wegens een veroordeling voor kiesfraude zelf geen regering leiden. Met Dancila heeft Dragnea echter een vertrouwelinge aan het hoofd van de regering. Hij kan hopen dat zij een milder strafrecht invoert, een juridische stap die volgens critici uit eigenbelang voortvloeit: tegen Dragnea lopen nog twee gerechtszaken wegens veronderstelde corruptie. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, want de Europese Commissie heeft zich over die kwestie al "bezorgd" getoond.