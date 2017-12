Roemenen betogen opnieuw tegen justitiehervorming IB

03u00

Bron: Belga 0 AP Demonstranten trotseerden de kou in Boekarest gisterenavond. Meer dan tienduizend betogers hebben gisteren de kou getrotseerd in verschillende Roemeense steden. Ze protesteerden opnieuw tegen een geplande justitiehervorming. Die riskeert volgens de manifestanten om de strijd tegen corruptie te ondermijnen.

De betogers kwamen onder meer samen op het Overwinningsplein in Boekarest. Duizenden actievoerders scandeerden er 'justitie, geen corruptie', 'ontslag' en 'PSD, de rode pest'. De PSD is de sociaaldemocratische partij die op dit moment aan de macht is. Er werd gezwaaid met Roemeense vlaggen en vlaggen van de Europese Unie.

"Ze doen er alles aan om op 'legitieme' manier te kunnen stelen. Ze veranderen de wet in hún voordeel, niet in die van het land", zei een actievoerster van 36 jaar, die anoniem wilde blijven. Ze droeg een bord met daarop: "Verplicht ons niet ons land te verlaten."

(lees verder onder de foto)

AFP Demonstranten trotseerden de kou in Boekarest gisterenavond.

Wetsvoorstellen

De manifestanten eisen de intrekking van verschillende wetsvoorstellen die het parlement momenteel bespreekt. Die zouden de bevoegdheden van het parket dat verantwoordelijk is voor de strijd tegen corruptie (DNA) inperken. Het parket zou geen onderzoek meer mogen voeren naar magistraten. Ook vrezen ze dat de minister van Justitie meer controle zal krijgen over de procureurs.

Deze week klaagde procureur-generaal Augustin Lazar nog de pogingen aan om, volgens hem, "de onafhankelijkheid van de procureurs af te zwakken". Hij is ook bezorgd over het risico om hen aan politieke controle te onderwerpen. In Sibiu, in het centrum van het land, en in Timisoara, in het westen, kwamen gisteren meer dan tweeduizend personen op straat tegen de wetsvoorstellen.

AFP Demonstranten trotseerden de kou in Boekarest gisterenavond.