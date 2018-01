Roemeense premier neemt ontslag na conflict met partijvoorzitter: "Ik vertrek met opgeheven hoofd" SVM

21u41

Bron: Belga 0 EPA De Roemeense premier Mihai Tudose heeft vanavond zijn ontslag aangeboden na ruzie met zijn sociaaldemocratische partij (PSD). Dat deelde het Roemeense persagentschap Mediafax mee. " Ik vertrek met opgeheven hoofd", klinkt het.

De politicus zetelde iets meer dan een half jaar. De laatste weken was hij echter steeds meer in conflict geraakt met zijn partijvoorzitter Liviu Dragnea. Tudose beticht Dragnea ervan veel incompetente partijvrienden hoge posten te hebben bezorgd.

Het conflict met Dragnea liep hoog op nadat Tudose het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Carmen Dan had geëist. Dragnea had zich daartegen verzet. Hij is wegens verkiezingsfraude veroordeeld en mocht daarom zelf geen premier worden. Toch wil hij met alle macht de regering onder controle houden.

