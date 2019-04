Roemeense politie zoekt aangespoelde cocaïne aan kust Zwarte Zee na kapseizen schip LH

07 april 2019

15u55

Bron: BBC 0 Meer dan 300 Roemeense politieagenten en twee helikopters zijn langs 90 kilometer van de kustlijn van de Zwarte Zee een zoektocht gestart naar aangespoelde cocaïne, nadat dit weekend al 131 kilo gevonden werd.

De drugs zijn wellicht afkomstig van een boot die kapseisde in de Donau-delta. Vorige maand werd al meer dan een ton cocaïne verpakt in 36 zakken aangetroffen in het schip. Twee Serviërs werden gearresteerd in verband met die ontdekking. Eerder deze week vonden de agenten al 200 kilo aan de Roemeense de Zwarte Zee.

Politiewoordvoerder Georgian Dragan legde aan persbureau AFP uit dat 14 boten en verschillende duikers ook betrokken zijn bij de massale zoekactie naar de overige pakjes. De politie dringt er bij de omwonenden op aan geen pakjes te openen omdat “de inhoud hun leven in gevaar zou kunnen brengen”. Volgens het Roemeense gerecht is de totale vondst honderden miljoenen euro’s waard.

Roemenië is een belangrijk doorvoerpunt voor cocaïne uit Latijns-Amerika die bestemd is voor West-Europa. De Roemeense politie ontdekte in 2016 een recordhoeveelheid van 2,5 ton cocaïne uit Colombia in de haven van Constanta. De lading had een geschatte waarde van 600 miljoen euro.