Roemeense politie massaal op zoek naar Nederlander voor moord op 11-jarig meisje: “Gewurgd met zijn broek” Chris van Mersbergen

23 september 2019

00u12

Bron: AD.nl 3 De Roemeense politie is massaal op zoek naar een Nederlandse man die ervan wordt verdacht een 11-jarig Roemeens meisje uit het dorp Gura Şuţii te hebben vermoord. De man, volgens lokale media de 47-jarige Johannes V., zou het meisje gewurgd hebben met een broek.

Het elfjarige meisje, Mihaela Adriana Fieraru, verdween vrijdagmiddag om iets na vijf in het dorp Gura Șuţii, ten noordwesten van Boekarest. Dat gebeurde toen ze op weg was van school naar huis. Ze werd voor het laatst vastgelegd door een beveiligingscamera op 350 meter van het huis waar ze woonde.

De politie zette een grote zoekactie op touw, waarbij onder meer drones en een helikopter werden ingezet. Zondag werd het levenloze lichaam van het meisje gevonden op een aantal kilometer van de plek waar ze verdween. Uit de autopsie bleek alvast dat het kind door wurging om het leven werd gebracht. Of ze seksueel misbruikt werd, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat het kind binnen 35 minuten na haar verdwijning om het leven werd gebracht.

Off the record

De hoofdverdachte zou volgens plaatselijke media een Nederlander zijn. De politie stelt officieel alleen dat ze een buitenlander op het oog hebben, maar zou off the record bevestigen dat het om een Nederlander gaat.

De verdachte zou met een huurauto vanuit Boekarest naar het dorpje zijn gereden. De auto werd op verschillende plekken gefilmd door beveiligingscamera's, waarvan er zo'n dertig tot veertig in het dorp zouden hangen. De huurauto zou kort nadat het meisje voor het laatst op een bewakingscamera werd geregistreerd, op dezelfde camera zijn vastgelegd.

Langer dan nodig

Vervolgens zou de persoon die het voertuig bestuurde veel langer over de rit van Gura Șuţii naar een dorpje verderop hebben gedaan dan nodig, stelt de politie, namelijk een halfuur in plaats van een paar minuten. Die twee details maken dat de bestuurder van de huurauto de hoofdverdachte is.

De huurauto werd door de politie getraceerd en zou van de Nederlandse man zijn. De recherche sprak zelfs met de man, zegt een bron rond het onderzoek tegen deze site. De Nederlander zou gezegd hebben dat hij niets met de zaak te maken had. Daarop zou de politie hem hebben laten gaan.

De hoofdverdachte zou Roemenië zaterdag zijn ontvlucht. Er zouden op basis van de camerabeelden nog twee andere mogelijke verdachten in beeld zijn. De politie stelt wel uit te gaan van een dader die alleen handelde. De huurauto van de hoofdverdachte wordt onderzocht op DNA-sporen van het omgebrachte meisje.

Geen informatie

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is heeft nog geen informatie over de zaak. “Voorlopig is het een zaak van de Roemeense politie", zegt een woordvoerder. “Maar we volgen het natuurlijk in de media. Als we kunnen helpen, zullen we vanzelf worden benaderd.”