Roemeense minister van Volksgezondheid neemt ontslag wegens aanpak coronacrisis JG

26 maart 2020

15u24

Bron: Belga 1 De Roemeense minister van Volksgezondheid Victor Costache heeft donderdag ontslag genomen. Eerste minister Ludovic Orban verwees naar persoonlijke en professionele redenen. Volgens Roemeense media had Orban zelf aangedrongen op het ontslag van zijn minister. Costache kreeg steeds meer kritiek wegens zijn aanpak van de coronacrisis.

Veel artsen en verplegers trokken de voorbije dagen aan de alarmbel. Ze hekelden dat degenen die in de eerste lijn werken in de strijd tegen het coronavirus, geen beschermend materiaal hebben. Een ziekenhuis in Suceava, in het noordoosten van het land, is het epicentrum van de epidemie in Roemenië geworden: acht van de tot nog toe zeventien Covid-19-overlijdens vonden daar plaats. Er is bijna geen medisch personeel meer. Een vijfde van de ongeveer duizend coronagevallen in het land betreft zorgverleners in dat ziekenhuis.

Zeven jaar testen

Terwijl de medische wereld erom schreeuwde dat het ziekenhuispersoneel prioriteit zou krijgen, kondigde Costache woensdagavond aan dat alle inwoners van de hoofdstad Boekarest snel op het coronavirus zouden worden getest. Mobiele teams zouden van huis tot huis gaan om de tests af te nemen. De minister verwees als voorbeeld naar Zuid-Korea, waar breed werd getest op het coronavirus. Volgens niet-officiële cijfers heeft Boekarest echter vier miljoen inwoners, waardoor volgens de nieuwszender Digi24 alleen voor een onderzoek daar meer dan zeven jaar zou nodig zijn.

Roemenië, een van de armste landen van de Europese Unie, heeft de noodtoestand afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus en bevindt zich in algemene lockdown.