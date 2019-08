Roemeense minister van Onderwijs ontslagen na uitspraak over vermoord tienermeisje HL

02 augustus 2019

17u48 4 De zaak van het ontvoerde en vermoorde tienermeisje heeft nu ook een tweede Roemeense minister de kop gekost. De Roemeense minister van onderwijs, Ecaterina Andronescu, werd vrijdag door premier Viorica Dancila ontslagen nadat ze de verantwoordelijkheid voor de ontvoering bij de ouders van het slachtoffer had gelegd.

De moord op de 15-jarige Alexandra Macesanu leidde tot grote verontwaardiging in Roemenië. Het meisje werd vorige week woensdag ontvoerd door een man terwijl ze aan het liften was om thuis te raken. Donderdagochtend was ze er verschillende keren in geslaagd om het noodnummer te bellen met een gsm. Uiteindelijk duurde het 19 uur eer de politie het huis van de ontvoerder binnenviel en het verbrande lichaam van het meisje vond.

“Mijn ouders hebben me geleerd niet bij vreemden in de auto te stappen” zei de Roemeense minister van onderwijs Ecaterina Andronescu tijdens een talkshow op de Roemeense televisie. “En wanneer de ouders deze waarschuwing niet meegeven, dan moeten de scholen dat doen.” Die uitspraak schoot bij velen in het verkeerde keelgat, waarop de Roemeense premier de minister van onderwijs ontsloeg.

Dinsdag nam de minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga, nauwelijks zes dagen na zijn aantreden, al ontslag omwille van de zaak. Hij stapte op nadat bekend was geraakt dat de politie niet professioneel gereageerd had op noodoproepen van het slachtoffer en van een getuige.