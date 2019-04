Roemeense ex-president Iliescu staat terecht wegens "misdaden tegen de mensheid" in 1989 KVE

08 april 2019

14u26

Bron: Belga 0 Voormalig Roemeens president Ion Iliescu staat terecht voor "misdaden tegen de mensheid" vanwege zijn rol in de bloedige gebeurtenissen na de anti-communistische opstand en de val van Nicolae Ceausescu in 1989. Dat heeft het parket vandaag meegedeeld. "Dit is een bijzonder belangrijk moment voor de Roemeense justitie, die een ereschuld betaalt aan de geschiedenis", zei openbaar aanklager Augustin Lazar in Boekarest.

Naast Iliescu staan ook ex-vicepremier Gelu Voican-Voiculescu en voormalig hoofd van de militaire luchtvaart Iosif Rus terecht. Het dossier tegen de voormalige premier Petre Roman werd "wegens gebrek aan bewijs" geklasseerd.

“Terroristen”

De beklaagden hadden door desinformatie en misleidende manoeuvres de angst voor onbestaande "terroristen" aangewakkerd om na de val van Ceausescu de eigen macht te consolideren. Daardoor hebben ze de dood van honderden mensen bij de straatgevechten in Boekarest en andere steden op hun geweten. Ceausescu was op 22 december 1989 onder druk van massale demonstraties met een helikopter gevlucht. Vele analisten zijn van mening dat de dictator op dat ogenblik eigenlijk al van de macht was verdreven; ver kwam hij niet.

Straatgevechten

Op 25 december 1989 werden Ceausescu en zijn vrouw na een controversieel proces ter dood veroordeeld en terechtgesteld. In de vermoedelijk opzettelijk aangewakkerde chaos tijdens die Roemeense Revolutie kwamen bij straatgevechten 1.166 mensen om het leven, de meesten na de vlucht van Ceausescu tussen 22 en 27 december 1989. Tot de slachtoffers behoorde ook VTM-journalist Danny Huwé, die op kerstavond van dat jaar werd doodgeschoten in Boekarest.

Iliescu was van 1990 tot 1996 en van 2000 tot 2004 president van Roemenië. Voican-Voiculescu had persoonlijk de geheime begrafenis van het echtpaar Ceausescu georganiseerd. In de toenmalige provisoire regering was hij van 18 december 1989 tot 28 juni 1990 vicepremier. In die periode controleerde hij ook de geheime diensten.

Iliescu had vorig jaar bij zijn inbeschuldigingstelling gesproken over een "schertsvertoning" en gezegd dat "hij slechts zijn plicht had gedaan". De aankondiging van zijn proces komt er na een lastige gerechtelijke wandelgang; de procedure werd in 2015 aanvankelijk geklasseerd en in 2016 heropend na een beslissing van het Hof van Cassatie.