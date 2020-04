Roemeense en Noorse medische teams naar Italië in strijd tegen coronavirus JG

07 april 2020

13u37

Bron: Belga 0 Medische teams uit Noorwegen en Roemenië zijn via het Europese civiele beschermingsmechanisme uitgestuurd naar Italië om te helpen bij de verzorging van coronapatiënten. Dat heeft de Europese Commissie vandaag aangekondigd.

"De eerste reacties van de lidstaten op de Italiaanse verzoeken om hulp waren onvoldoende, maar de zaken zijn veranderd. Italië is niet meer alleen", zo kondigde eurocommissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic het initiatief aan.

De dokters en verplegend personeel uit Roemenië en Noorwegen gaan aan de slag in ziekenhuizen in de zwaar getroffen steden Milaan en Bergamo. Via het mechanisme coördineert en financiert de Europese Commissie mee het initiatief. Zo gaat Oostenrijk ook 3.000 liter desinfectiemiddelen leveren aan Italië.

Maandag ontving Italië via Europese coördinatie ook twee miljoen chirurgische mondmaskers, 50.000 testkits en ander persoonlijk beschermingsmateriaal uit China. Daarnaast hebben verscheidene lidstaten op bilaterale basis materiaal aan Italië geleverd, en patiënten overgebracht uit Italië.

