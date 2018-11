Roemeense arbeider maakt dodelijke val in Maaseik

22 november 2018

Bron: Belga

Bij een arbeidsongeval is in Maaseik een Roemeense arbeider om het leven gekomen. Dat gebeurde rond 13.45 uur op de Weertersteenweg in Maaseik. De man was aan het werk aan een hangar en kwam tijdens die werken ten val.