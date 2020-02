Roemeens parlement stuurt liberale regering naar huis YV

05 februari 2020

16u08

Bron: Belga 0 Het Roemeense parlement heeft woensdag via een motie van wantrouwen de liberale minderheidsregering van Ludovic Orban naar huis gestuurd. De regering is nauwelijks drie maanden aan de macht geweest. Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen.

“De regering-Orban is afgezet, het is een grote stap voor de democratie”, zei voorzitter Marcel Ciolacu van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, tevens fractieleider van de sociaaldemocratische PSD in de oppositie. “Het parlement heeft de regering met grote meerderheid weggestemd.”

De PSD lag samen met de Hongarenpartij UDMR aan de basis van een motie van wantrouwen, die door 261 verkozenen werd gestemd. Er stemden 139 parlementsleden tegen. Het Roemeense parlement telt 465 zetels.

Wetsontwerp rond kieswetgeving

De motie kwam er rond een wetsontwerp om de kieswetgeving te hervormen. Orban had vorige week het lot van zijn regering aan die tekst verbonden. Orban wilde bijvoorbeeld de manier veranderen waarop burgemeesters worden gekozen. Voor de PSD en de UDMR is de voorgestelde nieuwe regeling ongunstig. Met de aangenomen motie van wantrouwen is ook de kieshervorming weggestemd.

De bewindsploeg-Orban kwam in november aan de macht nadat de PSD haar parlementaire meerderheid had verloren. Sommige waarnemers vermoeden dat de regering onder druk van president Klaus Iohannis zelf aanstuurde op een nederlaag, met het oog op vervroegde verkiezingen.

Orban en zijn PNL-partij staan er goed voor in de peilingen. De weggestemde premier voorspelde voor de stemming al dat zijn regering “op haar pootjes zal terechtkomen.”

“Wij hebben een gevecht verloren, maar voor Roemenië, zullen we de volgende wedstrijd winnen”, zei de 56-jarige Orban na de stemming

De PNL heeft aangekondigd morgen met partijgenoot Iohannis te zullen overleggen over de te volgen strategie. Hij moet een nieuwe premier aanduiden.

