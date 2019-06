Roemeens ex-premier kandidaat om Verhofstadt op te volgen als liberaal fractieleider in Europees parlement HR

17 juni 2019

10u13

Bron: Belga 0 Politiek De voormalige Roemeense eerste minister en ex-Eurocommissaris Dacian Ciolos is officieel kandidaat-fractieleider voor de liberale fractie in het Europese parlement. Dat bevestigt hij aan Politico. Hij zou in polepositie liggen om de Belg Guy Verhofstadt op te volgen.

Renew Europe, de nieuwe fractie in het Europees parlement die de liberalen van ALDE en de verkozenen uit de beweging van de Franse president Emmanuel Macron bundelt, moet deze week op zoek naar een nieuwe fractieleider. De voormalige Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau en poulain van Macron was lang de favoriete, maar zij trok zich terug nadat ze enkele ongelukkige uitspraken over collega's had gedaan. Huidig fractievoorzitter en oud-premier Guy Verhofstadt is geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen.

Dacian Ciolos heeft zich intussen opgeworpen als kandidaat-fractieleider. Dat bevestigt hij aan Politico. Ciolos, soms ook wel de ‘Roemeense Macron’ genoemd, bracht zelf acht nieuwe verkozenen voor Renew Europe aan uit zijn coalitie 2020-USR Plus. Ook de Nederlandse Sophie in 't Veld (D66) en de Zweed Fredrick Federley (Centerpartiet) worden genoemd als kandidaat. Vanavond moeten alle geïnteresseerden hun kandidatuur kenbaar gemaakt hebben, later deze week hakt de fractie de knoop door.

Renew Europe is - momenteel - de op twee na grootste fractie in het Europees parlement, na de Europese Volkspartij en de sociaaldemocraten. Samen met de groenen proberen die drie een pro-Europese coalitie op poten te zetten voor de komende vijf jaar.