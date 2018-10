Roemeen verdacht van moord op Bulgaarse onderzoeksjournaliste AW

09 oktober 2018

14u12

Bron: Belga 0 In verband met de moord op de Bulgaarse onderzoeksjournaliste Victoria Marinova is een Roemeen opgepakt als mogelijke verdachte. Dat berichtte de Bulgaarse staatsradio. Er is nog geen bevestiging van de politie. De verdachte zou ook de Moldavische nationaliteit hebben.

Het lijk van Marinova werd zaterdag ontdekt in een park aan de oever van de Donau in de stad Russe. De 30-jarige journaliste was daar gaan joggen. Ze werd verkracht en vermoord.



Onderzoek naar misbruik van subsidies

Marinova had een programma op een lokale televisiezender. In haar laatste uitzending had ze een onderzoeksjournalist uit Roemenië en één uit Bulgarije te gast. Beiden deden onderzoek naar vermoedelijk misbruik met Europese subsidies in Bulgarije.

Derde vermoorde journalist

Marinova is al de derde journalist die gedood wordt in een EU-lidstaat in minder dan een jaar, na Daphne Caruana Galizia in Malta in oktober 2017 en Jan Kuciak in Slovakije in februari.