Roekeloze tiener schept meisje van 9 op in haar eigen voortuin en vlucht: “Je liet haar voor dood achter, geef je aan” Joeri Vlemings

02 april 2019

19u18

Bron: Time, ABC 0 Als bij wonder heeft de 9-jarige LaDerihanna Holmes een horrorcrash in haar eigen voortuin in de Amerikaanse staat Georgia overleefd. Het meisje werd gegrepen door een aanstormende bestuurder, die de controle over zijn wagen had verloren. Hij pleegde vluchtmisdrijf. De ouders van het slachtoffertje hebben choquerende beelden van het vreselijke ongeval vrijgegeven om de dader te kunnen opsporen.

LaDerihanna Holmes leeft gelukkig nog, maar het meisje is wel zwaargewond uit de afschuwelijke crash gekomen. Ze was vrijdagavond rond 19 uur met een vriendinnetje in de voortuin van haar huis in Lithonia - zo’n 30 km ten oosten van Atlanta - aan het spelen, toen er plots een zwarte wagen met hoge snelheid op haar afstormde. Het kind probeerde nog weg te springen, maar ze kreeg er de tijd niet meer voor. De auto reed haar aan en ramde het huis. De bestuurder, volgens getuigen een tiener, en zijn passagier vluchtten te voet weg en lieten het meisje voor dood achter.

De ouders waren op dat moment boven in hun huis. Mama Charlette Bolton zei dat het geluid van de crash oorverdovend was en dat het aanvoelde als een aardbeving. Ze schreeuwde het uit en liep naar beneden. Ze zag haar dochter ogenschijnlijk levenloos op de grond liggen. Haar zoon van twaalf en haar man, Derryl Holmes, begonnen LaDerihanna te reanimeren. Bolton voelde een hartslag. Holmes nam zijn dochter in de armen en reed met haar naar het ziekenhuis.

LaDerihanna liep naast enkele diepe wonden ook een schedel- en drievoudige bekkenbreuk op, en haar rechterhartklep lekte bloed. Haar wervelkolom bleef gelukkig gespaard. “Ze is nog zo klein, ze weegt maar een goede 20 kg”, zei haar vader. “Ik begrijp niet hoe ze het heeft kunnen halen.”

Volgens de politie was de eigenaar van de auto een vrouw die op het ogenblik van het drama aan het werk was. Ze zei dat haar vriendje de wagen had genomen. Maar die man is een dertiger terwijl de inzittenden volgens getuigen tieners waren. De politie is daarom nog op zoek naar de bestuurder en zijn passagier. De advocaat van de familie Holmes, Chris Stewart, liet weten dat de politie aanwijzingen heeft die naar de dader kunnen leiden. Stewart gaf de hallucinante beelden van de bewakingscamera aan het huis vrij om de tieners te kunnen identificeren. Ook de advocaat kon maar niet geloven dat het meisje de crash overleefde en dat haar gezichtje ongeschonden bleef. “Als je niet in mirakels geloofde, dan zou je dat nu toch wél moeten doen”, zei hij.

Ondanks alles stelt LaDerihanna het goed en blijft ze haar vrolijke zelve, zei haar mama. Gisteren mocht ze de afdeling intensieve zorgen verlaten om naar een gewone kamer te gaan. LaDerihanna is een enthousiaste cheerleader en turnster. Ze begint nu aan een lange revalidatie en zal weer moeten leren stappen, maar volgens de artsen is de kans groot dat ze uiteindelijk weer alles zal kunnen doen wat ze vroeger kon.

Zondag werd een GoFundMe-pagina aangemaakt om de familie Holmes te steunen. Hun huis is zwaar beschadigd en de medische kosten voor LaDerihanna zullen naar alle waarschijnlijkheid enorm oplopen. De teller van de geldinzameling staat al op meer dan 34.000 euro.

Haar mama riep de bestuurder en passagier op om zichzelf aan te geven: “Jullie dachten dat mijn baby dood was en keken niet eens naar haar om”. Charlette Bolton wil dat de daders en al wie hen in bescherming neemt, gestraft worden. “Ik ben klaar voor deze lange weg, maar een begrafenis voorbereiden had ik niet aangekund”, zei Bolton nog.

Got my lil miracle baby to smile 😬 She did so great today in ICU and during her mental testing! 🙌🏾🙌🏾 #LaDerihannaHolmes #miracleshappen pic.twitter.com/Fng1JDxxs9 L. Chris Stewart Esq(@ chrisstewartesq) link