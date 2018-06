Roekeloze stunt eindigt fataal voor Duitse zwartrijder KVE

23 juni 2018

10u08

Bron: Belga 1 In het Duitse Leipzig is een roekeloze stunt fataal afgelopen voor een jongeman.

De 19-jarige liftte stiekem mee met een tram en had zich op de koppeling tussen twee wagons verstopt. Toen het voertuig 's nachts een rangeerstation inreed, viel hij van de koppeling en kwam onder de tram terecht. Hij werd over een afstand van 100 meter door het voertuig meegesleurd, zo meldt de politie.

De trambestuurder had niet in de gaten dat de jongeman zich aan het voertuig had vastgeklemd. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.