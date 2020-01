Roekeloze skiër veroordeeld na dood 4-jarig meisje HR

06 januari 2020

17u06

Bron: La Liberté, 20minutes, SonntagsZeitung 2 Buitenland Een 21-jarige skiër is volgens de rechter verantwoordelijk voor de dood van een meisje (4) waar hij met volle vaart tegenaan knalde op een skipiste in Zwitserland. Een dag na het ongeval stierf de kleuter in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De roekeloze twintiger, een Duitser, raasde eind december 2018 aan hoge snelheid een blauwe piste af in het skigebied Lenk. Hij skiede minstens 50 km/u toen hij de hoogte in werd gekatapulteerd door een bult in de piste. Daardoor kon hij niet remmen of corrigeren en crashte met volle vaart op het meisje. Die skiede voor haar mama uit, aan een traag tempo.

Het meisje werd door de klap meters mee naar beneden gesleurd. Ze liep naast zware verwondingen aan de wervelkolom ook een hersenbloeding op. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het kinderziekenhuis in Bern, waar ze een dag later overleed.

Boete

De skiër (21) werd volgens SonntagsZeitung door de rechtbank veroordeeld voor ‘dood door nalatigheid’. Naast de gerechtskosten moet hij een boete van 2700 Zwitserse Frank betalen (2.500 euro). Hij kreeg ook een voorwaardelijke boete van 11.000 Zwitserse Frank (10.000 euro) die hij alleen moet betalen als hij de komende twee jaar nog strafbare feiten pleegt. De ouders van het meisje kunnen via een burgerlijke procedure ook nog een schadevergoeding eisen.



FIS-regels

Volgens de rechtbank had de twintiger verschillende van de tien FIS-regels overtreden. Die stellen onder meer dat skiërs anderen niet in gevaar mogen brengen, te allen tijde moeten kunnen stoppen of uitwijken, en dat ze hun snelheid en skistijl moeten aanpassen aan hun skivaardigheid, de weersomstandigheden en de drukte op de piste.