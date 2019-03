Roekeloos: agent meegesleurd door quad

18 maart 2019

07u50 0 In het Amerikaanse Nashville is een agent het afgelopen weekend meegesleurd door een quad. Op de beelden is te zien hoe de agent de quad probeert te stoppen, maar de bestuurder van de quad rijdt gewoon door. De rit eindigt uiteindelijk voor de agent wanneer hij tegen een afsluiting wordt gegooid. Hij herstelt thuis van zijn verwondingen.

Door een basketbaltoernooi en Saint Patrick’s Day was het drukker dan gewoonlijk in het centrum van Nashville. Op de beelden is te zien hoe een groep bestuurders op quads en crossmotoren wild door de stad rijdt.

Agent John Bourque probeert één van hen te benaderen, maar die rijdt gewoon door en sleurt de agent met hem mee. De agent biedt nog weerwerk en probeert de quad te stoppen, maar hij wordt uiteindelijk in een afsluiting gegooid door de bestuurder van de quad.

De politie is nog steeds op zoek naar de dader, agent Bourque herstelt thuis van zijn verwondingen.