Rode Kruis stuurt extra mensen naar "ongeziene crisis" in Gaza kg

31 mei 2018

17u46

Bron: Belga 3 De gezondheidszorg in de Gazastrook heeft een kritieke toestand bereikt, zo waarschuwde Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) donderdag. De recente uitbraak van geweld is het gewelddadigst in vier jaar tijd, meer dan 13.000 mensen raakten gewond.

In de komende zes maanden zal het ICRC meer hulp verschaffen door twee teams chirurgen, specialisten en medisch materiaal naar de Gazastrook te sturen, verklaarde de hulporganisatie.

Het ICRC heeft daarvoor aangeklopt bij zijn donateurs. De hulporganisatie wil een chirurgische eenheid samenstellen met vijftig bedden en ander medisch materiaal in het Al-Shifa ziekenhuis. Hiervoor heeft ze een budget van ongeveer 4,5 miljoen euro nodig.

"Ongeziene crisis"

"De recente demonstraties en de gewelddadige uitbarstingen aan de grens van Gaza met Israël hebben een ongeziene crisis veroorzaakt", zei Robert Mardini, regionaal directeur van het ICRC in het Midden-Oosten, tijdens een persconferentie in Genève.

De afgelopen zeven weken in de Gazastrook waren de gewelddadigste sinds de oorlog van 2014, verklaarde Mardini. "Er zijn nu meer gewonden dan in augustus 2014", zei hij. De kritieke toestand van de gezondheidszorg is een gevolg van verschillende aanhoudende crisissen die alle sectoren van de samenleving in Gaza hebben getroffen, zei Mardini, de gezondheidszorg staat op het punt in te storten.

Sinds eind maart zijn minstens 122 Palestijnen gedood door Israëlische soldaten. Meer dan 13.000 Palestijnen raakten gewond, van wie 3.600 verwondingen hebben opgelopen door kogels, verduidelijkte het ICRC.