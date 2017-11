Rode Kruis sjoemelt met 5 miljoen euro voor bestrijding ebolacrisis Redactie

Bron: Belga 0 ANP Het Rode Kruis aan het werk in Ivoorkust. Het Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebolacrisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC.

In totaal verdween 5 miljoen dollar. Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse facturen.

Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren. De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels heeft opgesteld.