Rode Kruis roept op hongerslachtoffers te steunen: "Bijna 3 miljoen vrouwen en kinderen in Jemen zijn ondervoed"

28 november 2018

15u51

Bron: Belga 3 Op een bevolking van ongeveer 28 miljoen Jemenieten leven 17,8 miljoen mensen vandaag in voedselonzekerheid. 2,9 miljoen vrouwen en kinderen zijn ondervoed. Omdat ruim 15 miljoen mensen in Jemen geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg, sterven elke dag 20 van hen aan ziektes zoals cholera, mazelen of diarree.

Het zijn maar enkele van de cijfers die het Rode Kruis citeert om de grote nood voor humanitaire hulp voor Jemen te onderstrepen. De ngo, die in Jemen onder meer actief is met voedselbedeling en inzet op veilig en proper water en sanitair, roept de Vlaming daarom op de vele hongerslachtoffers in Jemen te steunen. Meer info over een donatie vind je op www.rodekruis.be/jemen.

Oorlog

Aan de basis van de humanitaire crisis in Jemen ligt een nu al meer dan drie jaar durend conflict. Er heerst een grote onveiligheid, en de infrastructuur die nodig is om voedsel, proper drinkwater en medicijnen op de juiste plaats te krijgen, wordt gebombardeerd. De afgelopen jaren zijn al miljoenen mensen hun huis moeten ontvluchten of ze zijn dakloos.



In het conflict, dat ook al duizenden mensenlevens eiste door geweld of honger, zijn de voornaamste strijdende partijen langs de ene kant de Houthi's en oud-president Saleh, en langs de andere kant oud-president Hadi. Die eerste krijgt steun vanuit Iran, zijn rivaal Saleh wordt onder meer gesteund door een coalitie van Arabische landen, geleid door Saoedi-Arabië. Die coalitie is verantwoordelijk voor verschillende zware bombardementen.

“Vicieuze cirkel”

De gevechten zijn momenteel het zwaarst rond de havenstad Hodeida. Het Rode Kruis wijst erop dat essentiële infrastructuur gevrijwaard moet worden, zoals het internationaal humanitair recht stelt. De ondervoeding lijdt volgens de ngo tot een "vicieuze cirkel die, onbehandeld, miljoenen mensenlevens kan eisen".

