Rode Kruis maakt extra geld vrij voor strijd tegen het coronavirus in Afrika

15 april 2020

15u15

Bron: Belga 0 Rode Kruis Vlaanderen maakt 140.000 euro extra vrij om ook in Tanzania, Rwanda en Burundi alles te doen om het coronavirus in te dammen. Dat meldt de organisatie woensdag. Twee weken geleden maakte Rode Kruis-Vlaanderen al 300.000 euro vrij uit zijn noodhulpfonds om de verspreiding van het virus in Afrika tegen te gaan.

Daarnaast roept de organisatie op om nu te reageren. Ze citeert de Wereldbank, die becijferde dat elke euro die in preventie geïnvesteerd wordt zestien keer meer impact heeft dan diezelfde euro in te zetten op het moment dat de ramp plaatsgevonden heeft.

De eerder ingezette 300.000 euro wordt in Afrikaanse landen volop gebruikt om de bevolking te informeren over het virus en over beschermingsmaatregelen, via posters, mobiele radio's, radiospots, enzovoort. Er worden ook emmers en zeep uitgedeeld om handen te wassen. Hoe sneller de situatie onder controle is, hoe minder humanitaire drama's, klinkt het.

De organisatie waarschuwt ook voor de verspreiding van fake news. Zo bleek, uit data verzameld in tien Afrikaanse landen, dat er foutieve opvattingen bestaan, zoals ‘enkel witte mensen kunnen besmet geraken met het coronavirus’ of ‘drinken van alcohol of eten van zout kan vermijden dat je ziek wordt’. Dergelijke desinformatie kan leiden tot menselijke drama's. Het is dus nodig om, naast het informeren van mensen, ook de desinformatie tegen te gaan.

