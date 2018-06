Rode Kruis haalt 71 medewerkers weg uit Jemen kv

07 juni 2018

19u50

Bron: Belga, Reuters 0 Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft 71 van zijn internationale medewerkers in Jemen, meer dan de helft van het personeel, overgeplaatst vanwege de onveiligheid in het land. Dat maakte de ngo vandaag bekend. "De laatste weken werden onze activiteiten geblokkeerd en ons personeel bedreigd en als doelwit genomen", aldus directeur operaties Dominik Stillhart. "Op het strijdtoneel is een duidelijke wil om onze organisatie te intrumentaliseren."

De 71 medewerkers zullen overgeplaatst worden naar Djibouti. 450 anderen blijven voorlopig ter plaatse. "We kunnen niet aanvaarden dat onze delegatie zich blootstelt aan extra risico's, bovenop de huidige omstandigheden, minder dan twee maanden na de moord op een van onze medewerkers", aldus Stillhart. Op 21 april stierf een medewerker van het Rode Kruis toen een onbekende schutter het vuur opende op zijn wagen.

De humanitaire activiteiten van het Rode Kruis zullen voorlopig ingeperkt worden, vooral de chirurgische zorgen, bezoeken aan gedetineerden en bevoorrading van drinkbaar water en voedsel.

Het Rode Kruis is al sinds 1962 aanwezig in Jemen. "We houden alle partijen in het conflict verantwoordelijk voor de veiligheid van ons personeel", klinkt het nog. "We roepen hen op om concrete en reële garanties te geven zodat ze hun werk kunnen verderzetten."

Het conflict in Jemen, de ergste humanitaire crisis in de wereld, heeft al bijna 10.000 mensenlevens geëist, volgens de VN. Meer dan 55.000 mensen raakten gewond. Een cholera-epidemie eiste al 2.200 levens en enkele regio's van het land staan op de rand van een hongersnood.