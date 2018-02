Rode Kruis eist toegang tot Oost-Ghouta: "Gewonden bezwijken omdat ze niet op tijd worden behandeld" TTR

21 februari 2018

17u15

Bron: Belga 0 Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft vandaag toegang geëist tot Oost-Ghouta in Syrië, de rebellenenclave die door de Syrische regeringstroepen wordt belegerd. Daarbij vielen sinds zondag bijna 300 doden en meer dan 1.400 gewonden. Dertien gezondheidsinstellingen die door Artsen Zonder Grenzen (AZG) worden gesteund, zijn de afgelopen dagen getroffen door bombardementen in het gebied, aldus de organisatie.

"Het geweld dreigt echt meer lijden te veroorzaken de komende dagen en weken. Onze teams moeten toestemming krijgen om zich in Oost-Ghouta te begeven om de gewonden te helpen", aldus Marianne Gasser, vertegenwoordiger van het ICRC in Syrië. "De gewonden bezwijken gewoonweg omdat ze niet op tijd worden behandeld." Volgens Gasser zijn de medische teams in het gebied niet opgewassen tegen het grote aantal gewonden en zijn er te weinig geneesmiddelen en medische uitrusting.

De bombardementen op de enclave met ongeveer 400.000 inwoners, kostten het leven aan 296 burgers, onder wie 71 kinderen en 42 vrouwen, zo stelde het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR). Er vielen ook 1.400 gewonden. Verschillende ziekenhuizen zijn buiten dienst.

Ook AZG benadrukt dat de belegering gezondheidswerkers verhindert noodzakelijke medische leveringen te verkrijgen, die levens kunnen redden. "We zijn in staat om enkele circuits voor de levering van materiaal voor basiszorgen in stand te houden aan de structuren die we steunen", aldus de coördinatrice van AZG voor Syrië, Lorena Bilbao. Daarnaast gebeuren ad hoc leveringen aan structuren die geen regelmatige steun van AZG krijgen, maar die wel "enorme noden hebben".