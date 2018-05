Robots delen illegale abortuspillen uit in Belfast

kv

31 mei 2018

23u36

Bron: ANP

0

In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast heeft de politie donderdag korte metten gemaakt met een actie van Women on Waves. De Nederlandse actiegroep liet twee robots abortuspillen uitdelen aan vrouwen die buiten een gerechtsgebouw stonden. De robots zijn in beslag genomen.