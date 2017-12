Robin is amper 21 weken zwanger als ze bevalt van haar dochter. Hoewel ze weinig kans krijgt vecht het meisje voor haar leven Koen Van De Sype

Bron: Facebook, Daily Mail 1321 Twitter Ellie toen ze pas geboren was en het gezin nu. Het meisje is intussen aangesterkt. Een kerstmirakel: zo noemen de Amerikaanse Robin (30) en Joel (29) Schneider hun dochtertje Eliora. Toen mama Robin uit Kansas City 20 weken zwanger was, brak opeens haar water tijdens een onderzoek. Nog geen twee weken later werd Ellie geboren. En ze moest vechten om te overleven.

Robin was eigenlijk uitgerekend voor 1 november. Haar zwangerschap verliep perfect – net zoals bij haar zoon Elijah – toen ze naar het ziekenhuis ging voor een routinescan op 18 weken. Maar daarbij ontdekte de vroedvrouw iets zorgwekkends. De baarmoederhals van de aanstaande mama was verkort. Dat de cervix korter, dunner en zachter wordt is normaal, want dat maakt de geboorte mogelijk. Maar soms gebeurt dat veel te vroeg, zonder pijn of weeën, en zonder dat de aanstaande moeder het beseft. En dan is er een risico op een vroeggeboorte. Dat was bij Robin het geval.

“Mijn baarmoederhals was maar een tiende van de lengte die hij moest hebben”, aldus Robin. “Toen ik de volgende dag terugging voor een gedetailleerde spoedscan, was hij zelfs helemaal verdwenen. Ik kon elk moment bevallen en dat was vreselijk, want ons kind zou dat niet overleven. De dokters brachten een cervicaal pessarium in en hoopten dat die ‘plug’ alles zou tegenhouden. Maar toen ik op 20 weken terugging naar St Luke’s voor een controle, brak mijn water bij het onderzoek. Dat was doodeng.” (lees hieronder verder)

Robin moest platliggen en kreeg intraveneus antibiotica om de bevalling tegen te houden. “We probeerden positief te blijven, maar het zag er niet goed uit”, aldus Robin. “Ik hield het verhaal van een vriendin in gedachten, van wie het water op 18 weken was gebroken. Zij beviel uiteindelijk op 30 weken. Ik bad en hoopte dat het bij ons ook zo zou gaan. Maar de dokters bereidden ons voor op het ergste.”

Twee weken later – midden juni – kregen ze slecht nieuws. Door het voortijdig breken van haar vliezen was een infectie ontstaan en die bedreigde zowel Robin als haar ongeboren kind. Er zat niets anders op: hun dochter moest komen. Hoewel ze pas 21 weken en 6 dagen ver was. “Volgens de dokters was een kind op 22 weken wel levensvatbaar, maar ze waarschuwden ook. Haar kansen waren klein.” (lees hieronder verder)

Amper 2,5 uur duurde de bevalling. Toen zag kleine Ellie het levenslicht. “Het ging zo snel omdat ze al in het geboortekanaal zat. En ze was zo klein: de grootte van een blikje cola. Ze woog amper 386 gram. We zagen haar maar heel even voor ze werd meegenomen. Ik wist niet dat een kind zo mini kon zijn. Ze had nog geen vet ontwikkeld en we konden al haar aderen zien liggen. Haar huid was net perkament en haar armen en benen leken zo knokig. Ik was bang om naar haar te kijken”, aldus Robin.

Haar longen waren niet helemaal ontwikkeld en Ellie moest geïntubeerd worden. “Ik kon het haast niet geloven dat ze het kon overleven”, aldus Robin. “Ik weende toen ik haar zag en kon niet ophouden. Joel probeerde sterk te zijn voor ons beiden, maar ik weet dat hij het ook moeilijk had. We wisten niet of ons kindje de nacht wel zou overleven, laat staan de volgende dagen.” (lees hieronder verder)

Pas de volgende morgen zag Robin haar kind voor het eerst goed. Ze had zelf een spoedoperatie ondergaan om de placenta te verwijderen en nadien had ze hevig gebloed. Pas 10 uur na de bevalling was ze in staat om haar dochter te ontmoeten. Ze lag in een couveuse en Robin verbaasde zich erover hoe levendig ze was. Normaal gezien bewegen zulke jonge baby’s nauwelijks, maar Ellie wriemelde en huilde de hele tijd. De dokters moesten haar zelfs verdoven omdat ze haar tere huid telkens openhaalde. “Toen ik haar zo bezig zag, wist ik dat we een kans maakte om ons erdoor te slaan”, aldus Robin. “Als ze zo hard vocht om te overleven, geloofde ik ook dat ze het kon halen. Wat was ze pittig.”

De volgende maanden brachten ups en downs. Twee keer raakten Robin en Joel hun dochter bijna kwijt toen ze een infectie ontwikkelde en haar hartslag dramatisch daalde. Maar elke keer vocht Ellie terug. Haar moeder moest weer aan het werk, maar ze belde tot vier keer per dag naar het ziekenhuis om te vragen hoe het met haar meisje ging en elke avond ging ze langs. Ellie lag aan verscheidene machines en daardoor duurde het tot ze vijf weken was en goed 900 gram woog, voor haar ouders haar een eerste keer in hun armen konden houden. “Ik was doodsbang dat ik haar zou laten vallen en weende harder dan zij”, aldus Robin. “Het leek alsof ik haar kon breken als ik niet voorzichtig was.” (lees hieronder verder)

Maar met de tijd groeide haar zelfvertrouwen. Toen de zwangerschap op 35 weken geweest zou zijn, mocht zelfs Elijah (2) Ellie een keer vasthouden. Omdat haar immuunsysteem toen al wat sterker was. Net voor Kerstmis kwam er dan geweldig nieuws: Ellie mocht naar huis. Met enige voorzichtigheid, want ze mocht niet blootgesteld worden aan koude, hoesten of virussen, omdat ze nog altijd aan kracht moet winnen. Intussen weegt ze 4,34 kilogram en eet ze goed. Ze moet wel nog altijd zuurstof krijgen, omdat ze een chronische longziekte heeft. Maar dat zou met de leeftijd moeten verbeteren. (lees hieronder verder)

“We zijn erg blij dat ze nog bij ons is”, aldus Robin. “We zijn de dokters en het verplegend personeel zo dankbaar voor alle hulp. En ons kleine meisje omdat ze is blijven vechten. Het was als een achtbaan en dat zal nog wel even zo blijven, maar we geloven rotsvast dat het alleen maar beter kan gaan. Ellie is ons kleine kerstmirakeltje. En haar thuiskomst het mooiste kerstgeschenk ooit.”

