Robert Mugabe treedt af als president van Zimbabwe: feest in het parlement en op straat rvl

16u53

Bron: Reuters 0 AFP Robert Mugabe, de 93-jarige president van Zimbabwe, is afgetreden. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Regeringspartij ZANU-PF, die Mugabe eerder al als partijleider aan de kant had geschoven, had net de afzetttingsprocedure opgestart. Mugabe was sinds 1980 regeringsleider in Zimbabwe, eerst als premier en sinds 1987 als president. Zijn ontslag wordt door duizenden Zimbabwanen gevierd in hoofdstad Harare.

REUTERS Robert Mugabe op een foto uit 2013.

Mugabe liet in een brief aan het parlement weten dat hij opstapt als president van het land, zo maakte parlementsvoorzitter Jacob Mudenda bekend. In zijn ontslagbrief zegt Mugabe "vrijwillig" te vertrekken om ruimte te maken voor een "soepele overdracht van de macht". Hij kondigde aan zo snel mogelijk publiekelijk uitleg te geven over de achtergronden van zijn beslissing.

AFP

Het voltallige parlement van Zimbabwe was bijeengekomen om te praten over een afzettingsprocedure tegen Mugabe, toen het nieuws bekend werd gemaakt. Daarop werd de afzettingsprocedure gestaakt. In het Zimbabwaanse parlement braken vreugdetaferelen uit toen het nieuws bekend werd gemaakt.

AFP

Het lot van Mugabe hing al een week aan een zijden draadje sinds het leger in Zimbabwe de macht naar zich had toe getrokken. De plotse neergang van Mugabe kwam er nadat de spanningen over de opvolging van de 93-jarige president een hoogtepunt bereikten.

AFP

Mugabe zelf wou dat zijn 52-jarige vrouw Grace hem zou opvolgen en ontsloeg Emmerson Mnangagwa, de man die door de ZANU-PF naar voren werd geschoven om Mugabe op te volgen. Daarop heeft het leger de macht gegrepen in het land. Verwacht wordt de Mnangagwa de nieuwe president wordt.

