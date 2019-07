Robert Mueller: "Mijn rapport pleit Trump niet volledig vrij” SVM

24 juli 2019

16u34

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump wordt niet volledig vrijgepleit in het rapport van Robert Mueller. Dat verklaarde de speciaal aanklager vandaag zelf. Bijna twee jaar lang werd er onderzoek gevoerd naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

"Dat is niet wat in het rapport staat", zei Mueller vandaag nog eens tijdens zijn langverwachte getuigenis in het Congres. "De president is niet vrijgepleit voor de daden die hij gesteld zou hebben.” Mueller had het daarbij over de belemmering van de rechtsgang door Trump.

De president liet -sinds de publicatie van het rapport eerder dit jaar- niet na regelmatig te benadrukken dat Mueller hem vrijpleit. Hij heeft het daarbij vaak over een "totale heksenjacht".

De aanklager beklemtoonde verder dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden. Mueller voegde er tot slot nog aan toe dat Trump weigerde geïnterviewd te worden voor het onderzoek.