Robert Mueller: de nagel aan de doodskist van Trumps voormalig campagneteam



Annick Wellens

23 augustus 2018

12u18

Bron: NYT 0 Michael Cohen en Paul Manafort zijn de laatste twee leden van het voormalige campagneteam van Trump die werden veroordeeld door speciaal aanklager Robert Swan Mueller lll. Dat zet de teller op zeven. Bovendien maakt de bekentenis van Cohen het president Trump wel erg moeilijk. De tijdlijn van Muellers 'heksenjacht' ziet er zo uit.

Trump voelt zich al een tijdje bedreigd door Robert Mueller. Hij probeerde hem al te ontslaan als speciaal aanklager en bestempelt zijn onderzoek als een heksenjacht.

Comey gave Strozk his marching orders. Mueller is Comey’s best friend. Witch Hunt! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Zijn zorgen blijken terecht want Mueller kreeg reeds zes personen van Trumps campagneteam op de knieën. Een zevende lid wordt vervolgd. Daarnaast beschuldigt hij 26 Russen van frauduleuze inmenging.

George Papadopoulos was de eerste die er werd bijgelapt door Robert Mueller. Papadopoulos sloot zich in 2016 aan bij het campagneteam van Trump, een jaar later, op 5 oktober 2017, pleitte hij schuldig voor gelogen te hebben over een samenwerking met Russische autoriteiten. Aanvankelijk beweerde de man immers dat hij nooit contacten had met de Russen. In werkelijkheid ontmoette hij enkele contactpersonen die ervoor zouden zorgen dat de reputatie van Hilary Clinton door het slijk werd gehaald.

Michael T. Flynn diende het Amerikaanse leger, maar besloot in 2016 het roer om te gooien. Hij werd Nationaal Veiligheidsadviseur van Donald Trump. Al wist hij het (allicht) zelf nog niet, hij stond op het punt zijn militaire carrière in mineur te beëindigen. Twee maanden na de bekentenis van Papadopoulos was het de beurt aan Flynn om schuld te bekennen. Flynn had immers contacten gehad met de Russische ambassadeur over de economische sancties voor dat land en ook hij had daarover gelogen tegen de FBI. Michael T. Flynn werd (pas) in februari ontslagen.

Richard Pinedo was niet rechtstreeks betrokken bij het campagneteam van Trump, maar dat maakte hem zeker niet minder belangrijk. 12 februari 2018 werd Pinedo beschuldigd van identiteitsfraude. Niet omdat hij zelf beweerde iemand anders te zijn, wel omdat hij verschillende bankrekeningen aanmaakte onder zijn naam om ze vervolgens te verkopen. Zo omzeilde Pinedo de beveiligingsfuncties van online betaalbedrijven. De accounts, en het geld dat ze opbrachten, werden blijkbaar benut door enkele Russen om enkele sociale mediaplatforms te financieren. Die platforms zaaiden op hun beurt politieke onenigheid tijdens de campagnevoering in 2016.

Diezelfde maand ging ook Alex van der Zwaan op de knieën. Hij loog, net zoals zijn voorgangers, tegen FBI-agenten over gesprekken met Rick Gates – die drie dagen later ook gearresteerd zou worden. Van der Zwaan is, zoals zijn naam doet vermoeden, geboren in België (en zijn vader is een Nederlander). Zijn moeder is echter Russisch waardoor de man zelf ook Russisch spreekt. Dat maakte van hem een uitstekende aanwinst voor het campagneteam van Trump. Hij onderhield contacten met Viktor Janoekovitsj, voormalige premier van Oekraïne met pro-Russisch gedachtegoed. Verder werkte van der Zwaan samen met Gates en Manafort, die enkele dagen geleden samen met Michael Cohen werd veroordeeld.

Rick Gates, voormalig politiek raadgever van Trump pleitte enkele dagen na van der Zwaan schuldig voor financiële fraude en leugens tegen FBI-agenten.

Michael Cohen en Paul Manafort zijn de laatste ‘slachtoffers’ van Muellers kruistocht. Cohen krijgt waarschijnlijk strafvermindering in ruil voor het bekennen van zijn schuld. Manafort is de enige in het lijstje die niet schuldig pleitte en veroordeeld wordt voor bankfraude, valse bekentenissen en obstructie van het gerecht. Manafort was campagneleider en is schuldig bevonden aan acht van de achttien beschuldigingen.